السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طالبة تعدت على زميلتها بـ«كتر» فى الوجه بمنطقة الزاوية الحمراء

جريدة الدستور
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كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن تضرر سيدة من قيام طالبة بإحدى المدارس، الكائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بالتعدي على شقيقتها "طالبة بذات المدرسة" بالضرب باستخدام سلاح أبيض، محدثةً إصابتها "بجرح قطعي في الوجه"، ومناشدة الأطباء لعلاجها لعدم قدرتهم على تحمل نفقة العلاج.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية- وبصحبتها شقيقتها، طالبة، «مصابة بجرح قطعي بالوجه»، بتضررها من طالبة ووالدتها لقيامهما بالتعدي على الطالبة "المشار إليها" بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض "كتر" بسبب خلافات سابقة بينهم- حال تواجدهما أمام العقار سكنها- وأيدت المجني عليها أقوالها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما وبحوزة إحداهما سلاح أبيض "كتر"، والمُستخدم في ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية قسم شرطة الزاوية الحمراء امن القاهرة

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