«في إطار تساعية الدعوات».. اجتماع مشترك بين شباب كنيستي أسوان وكوم أمبو

أقيم لقاء مشترك بين شباب كنيستي الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، والسيدة العذراء، بكوم أمبو.

جاء ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وإرشاد مسؤولي الدعوات بالإيبارشية.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بتساعية الدعوات، بحضور الأب لوقا عايد، والأب أمجد عزت، والأب جوفاني الكومبونياني، والأخوات الراهبات من كلتا الكنيستين، تضمن الاجتماع السجود أمام القربان المقدس، والتأملات الروحية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المتنوعة، التي تخدم هدف اليوم.

◄"من أجل الصلاة والتأمل في تساعية الدعوات".. تنظيم لقاء مشترك بين رعيتي سفاجا والغردقة

وعلى صعيد ذاته تم تنظيم لقاء مشترك بين رعيتي العائلة المقدسة، بسفاجا، والقديس يوسف، بالغردقة، يأتي ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وإرشاد مسؤولي الدعوات بالإيبارشية.

جاء ذلك في ضيافة القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية، بالبحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة، وبحضور الأب بولس فاروق، الراعي بكنيسة العائلة المقدسة، بسفاجا، تضمن الاجتماع الصلاة، والتأمل في تساعية الدعوات.

ومن جهته أقيمت أمس، فعاليات اليوم الترفيهي لخدمة فرح وعطاء، ببعض كنائس القاهرة، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

جاء ذلك بمشاركة كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، وكنيسة السيدة العذراء، بالمعادي، وكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة، كما شارك أيضًا القمص جورج سليمان، راعي كنيسة المطرية، والأب يوحنا عادل، راعي كنيسة المعادى.

وشارك بالحضور الشماس الإكليريكي أشرف حمدي، والأخ مجدي حنا، والأخت فيفي سمعان، من الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

وأعطى القمص جورج سليمان كلمة للحاضرين حول "الشركة والمشاركة والرسالة"، مؤكدًا أهمية دور الأجداد في نقل الإيمان المسيحي لأحفادهم. تضمن اليوم أيضًا عددًا من الألعاب الترفيهية، بقيادة خدام فرح وعطاء، بكنيسة المطرية، وجميع الخدام الحاضرين، كما زار المشاركون المزار الأثري لشجرة مريم.

وكان قد استقبل صباح أمس الأب بيشوي عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك، بسيدي بشر بالإسكندرية، وممثل المكتب الوطني للرسالة والمنشآت البابوية بالإسكندرية، أطفال المرحلة الابتدائية، "الفئة العمرية الكبيرة"، لكنائس الإسكندرية، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، أعقبها فقرة تسبيح مع كورال "رسالة جديدة"، ثم ألقى الأب بيشوي عبد المسيح محاضرة بعنوان "كيف نكون شهودًا للمسيح؟"، تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة، والألعاب التعليمية حول هدف اليوم، بقيادة فرق "He Can"، واختتم اللقاء بغذاء المحبة.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء شهد حضور مائة وعشرين طفلًا وطفلة.