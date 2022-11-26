السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«القومي للمرأة» بقنا: العنف ضد المرأة أكثر في القرى بسبب قلة الوعي

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة
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علّقت الدكتورة هدى سعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة في محافظة قنا، على إطلاق وزارة التضامن حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت الحملة تماشيًا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أن كل الجهات التنفيذية في الدولة تقوم بالعديد من الفعاليات، والحملات لنشر الوعي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت سعدي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم السبت، أن هناك حملات مساندة للمرأة يعمل فيها كافة منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي والثقافة لمناهضة العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن دور الرائدات الريفيات يتمحور حول الوصول للسيدات في منازلهم، ونشر الوعي، خاصة في صعيد مصر، حيث تواجه السيدة صعوبة للخروج من المنزل.

وأشارت مقرر المجلس القومي للمرأة في محافظة قنا، إلى أن هناك تدريب للرائدات الريفيات على كيفية التواصل، وتوعية السيدات الريفيات حسب الموضوعات، موضحة أنهم الأداة الرئيسية للعمل على الأرض.

وأوضحت مقرر المجلس القومي للمرأة في محافظة قنا، أن برنامج "وعي" يهتم بكل قضايا الأسرة المصرية، سواء قضايا التمكين الاقتصادي، أو الاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأة، والقضايا الصحية، لافتة إلى أن العنف ضد المرأة أكثر في القرى بسبب قلة الوعي.

وأكد مقرر المجلس القومي للمرأة في محافظة قنا، أن كثير من المجتمعات الريفية تقدر رجل الدين، ولذلك فإن المبادرات المجتمعية تتضمن رجال الدين والواعظات في توصيل الرسالة بشكل صحيح.

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