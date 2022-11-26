يتتصدر موعد مباراة بولندا والسعودية كأس العالم 2022 كافة محركات البحث منذالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على الأرجنتين في منافسات المجموعة الثالثة بالجولة الأولي من مونديال قطر 2022 والذي انطلق يوم 20 نوفمبر الجاري على ملاعب 7 مدن قطرية في حفل عالمي حضره العديد من رؤساء وملوك دول العالم.

موعد مباراة بولندا والسعودية كأس العالم 2022

حددت القرعة التي أقامها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جدول المواعيد الذي ينظم مباريات منافسات المجموعة الثالثة بالجولة الأولي من مونديال قطر 2022 والتي تضم منتخبات (السعودية، الأرجنتين، بولندا، المكسيك) ومن بينها مباراة المنتخب السعودي ونظيره البولندي والتي تقام اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة بتوقيت السعودية والساعة الخامسة بتوقيت دبي على ملعب استاد المدينة التعليمية.

يذكر أن المنتخب السعودي قد تصدر المجموعة الثالثة في منافسات الجولة الأولي من مونديال قطر 2022 برصيد 3 نقاط عقب فوزه التاريخي على منتخب الأرجنتين.

تذاكر مباراة بولندا والسعودية مونديال قطر 2022

طرحت اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022 تذاكر مباراة منتخب السعودية ونظيره البولندي في منافسات الجولة الثانية من المونديال والتي تقام اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022 في تمام الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب استاد المدينة التعليمية.

تذاكر الدرجة الأولي فئة كبار الشخصيات قيمتها 1500 دولار.

تذاكر الدرجة الثانية قيمتها 975 دولار.

تذاكر الدرجة الثالثة قيمتها 750 دولار.

تذاكر الدرجة الرابعة قيمتها 350 دولار.

ويمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني 1boxoffice من خلال هذا الرابط (من هنا) بالخطوات التالية الدخول عبر الرابط واختيار نوع النذكرة ومكانها والدفع من خلال الفيزا.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022

قبل موعد مباراة بولندا والسعودية كأس العالم 2022 يأتي ترتيب المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022 والتي تضم منتخبات (السعودية، الأرجنتين، بولندا، المكسيك) كما يلي يتصدر المنتخب السعودي المجموعة بثلاث نقاط فيما يتواجد منتخب بولندا والمكسيك في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بينما يتذيل منتخب الأرجنتين المجموعة بدون نقاط.

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