السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت 26-11-2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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ينتظر عشاق ومحبين كرة القدم المصرية حول العالم ميعاد انطلاق فعاليات اليوم الثالث من مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات في بطولة كأس العالم بدولة قطر 2022، والتي سوف تشهد على الكثير من المواجهات القوية، ويكثر التساؤل حول مواعيد مباريات اليوم السبت 26-11-2022 والقنوات الناقلة عبر "جوجل".

جدول مواعيد مباريات السبت الموافق 26 نوفمبر والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور"، جدول مباريات اليوم السبت الذي يوافق 26 من شهر نوفمبر الحالي، حيث ستستكمل منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات في مونديال قطر.

المجموعة الثالثة في كأس العالم

  • منتخب بولندا - منتخب السعودية اليوم 26 من نوفمبر 2022، وتكون الساعة 3 بتوقيت القاهرة والساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة.
  • منتخب الأرجنتين - منتخب المكسيك الموافق 26 من نوفمبر 2022، وتكون في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، والساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة.

المجموعة الرابعة في كأس العالم 

  • منتخب تونس - منتخب أستراليا اليوم الموافق 26 من شهر نوفمبر 2022، وتكون الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة والساعة 1 بتوقيت مكة المكرمة.
  • منتخب فرنسا - منتخب الدنمارك اليوم الموافق 26 من نوفمبر 2022، بتمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة والساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة.

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معلقين مباريات اليوم السبت في كأس العالم
 

  • معلق مباراة منتخب تونس ومنتخب أستراليا هو خليل البلوشي عبر قناة Alkass EXTRA One HD.
  • معلق مباراة منتخب السعودية ومنتخب بولندا هو سمير المعيرفي عبر قناة الكأس القطرية Alkass Extra 1 وحفيظ دراجي من خلال قناة بي إن سبورت عبر Bein Sport Max 3.
  • معلق مباراة منتخب فرنسا ومنتخب الدانمارك من خلال قناة beIN Sports HD 3 Max، لم يعلن المعلق حتى الآن.
  • معلق مباراة منتخب الأرجنتين ومنتخب المكسيك من خلال قناة beIN Sports HD 3 Max.

ويتاح  الوصول إلى قناة "بي إن" سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم بالمجاني من خلال قمر نايل سات، وقمر عرب سات.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على نايل سات

  • تردد القناة: 11054 - 12604
    معدل الاستقطاب : أفقي (H).
    معدل الترميز : 27500.
    معدل تصحيح الخطأ : 4/3.
  • تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على عرب سات
  • تردد القناة : 12379
    معدل الاستقطاب : أفقي (H).
    معدل الترميز : 27500.
    معدل تصحيح الخطأ : 6/5.
جدول مواعيد مباريات السبت مواعيد مباريات السبت مباريات مواعيد مباريات مواعيد مباريات السبت الموافق 26 نوفمبر القنوات الناقلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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