الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة السعودية وبولندا فى كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب السعودية
منتخب السعودية
ads

يلتقي منتخب السعودية نظيره منتخب بولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.
 

«شفرة» تردد قناة bein sports المفتوحة والمباريات المتوفرة في كأس العالم قطر

موعد مباراة السعودية وبولندا فى كأس العالم والقنوات الناقلة 
 

وتقام مباراة السعودية وبولندا، يوم السبت المقبل في الثالثة عصرًا على ستاد المدينة التعليمية بمدينة الريان.

وتنقل مباريات بطولة كأس العالم، قطر 2022، عبر مجموعة قنوات Bein Sports Max، فيما حددت قنوات بي إن 22 مباراة سيتم نقلها بشكل مجاني للجماهير.


ويسعى المنتخب السعودي لتكرار النتيجة التاريخية التي حققها في مباراة الجولة الأولى بالفوز على منتخب الأرجنتين، وتحقيق الانتصار في مباراة الليلة أو على الأقل الخروج بنقطة تعادل تزيد من حظوظه في تصدر المجموعة وتقربه من التأهل للدور المقبل من البطولة.

بينما يرغب منتخب بولندا في تحقيق الفوز الأول له بعد التعادل أمام المكسيك في الجولة الماضية، من أجل الدخول في حسابات التأهل لدور الـ16 من المونديال.

 

ترتيب مجموعة السعودية بعد نهاية الجولة الأولى
 

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب بولندا والمكسيك في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، فيما يأتي منتخب الأرجنتين في المركز الأخير بترتيب المجموعة بدون نقاط.

 

قائمة السعودية النهائية لمونديال «قطر 2022»

حراسة المرمى:

محمد العويس "الهلال" ونواف العقيدي "النصر"، ومحمد الربيعي "أهلي جدة".

 

خط الدفاع:

علي البليهي "الهلال" وعبد الإله العمري "النصر"، وحسان تمبكتي "الشباب" وعبد الله مادو "النصر"، ومحمد البريك "الهلال" وسلطان الغنام "النصر"، وياسر الشهراني "الهلال" وسعود عبد الحميد "الهلال".

 

خط الوسط:

علي الحسن "النصر" وسلمان الفرج "الهلال"، وسالم الدوسري "الهلال" ومحمد كنو "الهلال"، وسامي النجعي "النصر" وهتان باهبري "الشباب"، وعبد الرحمن العبود "الاتحاد" وناصر الدوسري "الهلال"، ورياض شراحيلي "أبها" وعبد الإله المالكي "الهلال"، وعبد الله عطيف "الهلال".

 

خط الهجوم:

صالح الشهري "الهلال" وفراس البريكان "الفتح"، وهيثم عسيري "أهلي جدة" وفهد المولد "الشباب".

 

واستبعد هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية فهد المولد من قائمة المنتخب قبل بداية البطولة، بسبب قضية المنشطات الخاصة به.

 

كما خرج سلمان الفرج، وياسر الشهراني من معسكر المنتخب السعودي عقب نهاية مباراة الأرجنتين بعد إصابتهما، إذ تعرض الأول لإصابة في الركبة؛ فيما أصيب الشهراني بكسر في الفك إثر التحامه مع زميله وحارس المنتخب، محمد العويس في مباراة الأرجنتين.

منتخب السعودية منتخب بولندا كأس العالم ر 2022 موعد مباراة السعودية وبولندا فى كأس العالم والقنوات الناقلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

تعرف على أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض الجمعة 25-11-2022

أمريكا: الجمهوريون يتقدمون فى السباق لنيل مقاعد مجلس النواب المتبقية

تكريم أبطال القوات المسلحة وكوكبة من الفنانين فى احتفال قطاع الإنتاج الثقافى

موعد مباراة السعودية وبولندا فى كأس العالم والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)