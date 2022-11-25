قبل طرحها.. رامى جمال يروج لأغنيته الجديدة: «دلوقتى ولا بعد كأس العالم»

يستعد النجم رامي جمال، لطرح أحدث أعماله الغنائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشارك رامي جمال جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن موعد طرح الأغنية الجديدة وكتب قائلا: “المدير الجدع ياسر خليل ❤️ياتري الواحد لو عاوز ينزل حاجة يستني بعد كأس العالم زي ما ياسر بيقول ولا ينزلها زي ما مخي بيقول”.

وعلقت المطربة ناريمان زوجة رامي جمال على المنشور في التعليقات وكتبت قائلة: “على حسب هتنزل إيه بالظبط لو أغنيتنا يبقى تنزل دلوقتى عادى أنا هسمعها”.

رامى جمال يستعد لطرح ديو جديد برفقة «المطرب النقاش»

أعلن المطرب رامي جمال عن تفاصيل الديو الجديد برفقة أحمد سالم الشهير بـ"المطرب النقاش"، والمقرر طرحه خلال أيام.

وطرحت الجهة المنتجة للأغنية عبر الصفحة الرسمية صورة من كواليس الأغنية وعلقت قائلة: "رامي جمال يفي بوعده مع أحمد سالم، أغنية «ابن البطة السودا» من فيلم (شلبي) إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم محمود عبدالعزيز وروبي 4 يناير بجميع دور العرض".