«مصر أكتوبر»: بيان الاتحاد الأوروبي يستهدف مصر ويستند على وقائع مغلوطة ومضللة

رفض حزب مصر أكتوبر، الاستهداف المتكرر لمصر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان، والذي يستند إلى وقائع كاذبة ومزيفة هدفها تشويه صورة الدولة المصرية.

وأكد الحزب في بيان أن ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي وقائع كاذبة، وتعد تدخلًا صارخًا في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول بالمرة.

وثمن الحزب بيان مجلس النواب الذي فند أكاذيب البرلمان الأوروبي، واستمراره في النهج الاستعلائي والوصائي تجاه مصر وهو غير بناء ومرفوض ثبت فشله عبر التاريخ.

وأوضح الحزب، أن نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ التي عُقدت الأيام الماضية، أثار حفيظة الكيانات الإرهابية، ما دفعهم في محاولة بائسة منهم إلى محاولة للتعتيم على ما تحقق من نجاحات.

وشدد الحزب على أن مثل هذه الأحاديث تعبّر فقط عن توجه سياسي غير محمود، وهدفها النيل من جهود الدولة المصرية التي قطعت شوطًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان وجهودها لتوفير حياة كريمة للمصريين في كافة الاتجاهات، بشهادة العالم أجمع.