الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نيفين الكاتب: بيان الاتحاد الأوروبي مثير للشكوك

الدكتورة نيفين الكاتب
الدكتورة نيفين الكاتب
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استنكرت الدكتورة نيفين الكاتب عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلة: “تقرير مرفوض وتدخل سافر في شأننا الداخلي”.

وقالت: “لن نسمح لأى تدخل خارجى يفرض علينا وصايته بعجرفة و غطرسة متناسياً أننا دولة حرة لها سيادتها ولها شعبها ولها مجلس نواب وقضاء حر وعادل”، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يعتمد دومًا في تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة، ولا يلتزم بالحيادية، ودائما ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك.

وأضافت الكاتب  أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها، مشددة على أن القضاء المصري مستقل، والأحكام القضائية تصدر في إطار تطبيق الدستور والقانون، مشيرة إلى أن هذه الجهات مثل البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات المتحيزة والتي تتخذ مواقف موجهة ضد مصر تتجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الدول الغربية وتثير ادعاءات باطلة وأكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر، وهذه مواقف مشبوهة ومتكررة، والدولة المصرية بكافة مؤسساتها وشعبها العظيم ترفض هذه الممارسات.

وتابعت" الكاتب" أن مشروع حياة كريمة وحده على سبيل المثال لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان حيث إنه واحد من أهم مشروعات تعظيم حقوق الانسان في العالم أجمع

الدكتورة نيفين الكاتب لجنة الصناعة والتجارة البرلمان الاوروبى مصادر مشبوهة القضاء المصري

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