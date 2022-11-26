السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد
ads

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل حيث تسجل 15 و16 درجة مئوية شعور المواطنين بالبرودة. 

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الطقس خلال فترات النهار يكون معتدل، عكس الساعات الأخيرة من الليل تحتاج إلى ارتداء المواطنين للملابس الشتوية الخفيفة إلى ثبوت درجات الحرارة.   

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأمطار الخفيفة ستنحصر اليوم على السواحل الشمالية مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات الأخيرة من الليل، مشيرة إلى أن الأمطار ستمتد في منتصف الأسبوع إلى بعض المناطق الداخلية من الوجه البحري وجنوب البحر الأحمر.

منار غانم خط أحمر الحدث اليوم محمد موسى الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بكفر شكر بالقليوبية

حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية السبت 26 نوفمبر 2022

كل ما تريد معرفته عن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى إلكترونيا

قصف صاروخى يستهدف قاعدة أمرىكية فى الشدادى بسوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»