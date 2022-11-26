أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل حيث تسجل 15 و16 درجة مئوية شعور المواطنين بالبرودة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الطقس خلال فترات النهار يكون معتدل، عكس الساعات الأخيرة من الليل تحتاج إلى ارتداء المواطنين للملابس الشتوية الخفيفة إلى ثبوت درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأمطار الخفيفة ستنحصر اليوم على السواحل الشمالية مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات الأخيرة من الليل، مشيرة إلى أن الأمطار ستمتد في منتصف الأسبوع إلى بعض المناطق الداخلية من الوجه البحري وجنوب البحر الأحمر.