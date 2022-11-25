الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإليزيه: ماكرون في زيارة مرتقبة إلى واشنطن لبحث استثناء الأوروبيين من قانون التضخم

ماكرون وبايدن
ماكرون وبايدن
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يزور واشنطن الأسبوع المقبل للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، للتباحث حول استثناء الصناعيين الأوروبيين من تشريع أمريكي مجحف بحقهم. 

ويهدف قانون خفض التضخم "أي أر إيه"، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي إلى خفض تكاليف معيشة الأمريكيين، وهو لا يشمل فقط استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة ولصالح المناخ، بل دعما ماليا سخيا وإعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة.

ولكن الكثير من الإعانات ستخصص فقط للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة وستحبذ، على سبيل المثال، شركة تسلا الأمريكية على سيارات بي إم دبليو الكهربائية الألمانية والصلب الأمريكي لمشاريع مزارع الرياح. 

وقال أحد مستشاري ماكرون: إنه لا يتصور أن يراجع الكونجرس التشريع لا سيما مع مجلس نواب ذي غالبية جمهورية. 

وأضاف في تصريحات للصحفيين، لكن يمكننا أن نتخيل أن تمنح الإدارة الأميركية إعفاءات لعدد معين من الصناعات الأوروبية، ربما على غرار ما تمنحه للمكسيك أو لكندا.

 

قانون شراء منتجات أوروبية

وقال مستشار ماكرون، إن على الأوروبيين المضي قدمًا في انسجام للبقاء في مجال المنافسة عالميًا من خلال تبني قانونهم الخاص، وهو "قانون شراء المنتجات الأوروبية"، مضيفًا أن هذه هي رسالة الأمريكيين. 

وأضافت الرئاسة الفرنسية: أن الأمر يصب "في مصلحة (الدول الأوروبية) لا يمكننا المخاطرة بإضعاف التصنيع في أوروبا على نحو أكبر في وقت يكون فيه هدفنا هو إعادة التصنيع".

تعترف الرئاسة الفرنسية بأن أوروبا ستجد صعوبة في التنافس مع الولايات المتحدة من حيث الموارد، مع تشريع لخفض التضخم بمخطط يتراوح بين 350 إلى 400 مليار دولار.

وقال مستشار الإليزيه "من الضروري، في أوروبا، إيجاد وسيلة لدعم هذه المنافسة".

الرئاسة الفرنسية ​ايمانويل ماكرون ​جو بايدن قانون خفض التضخم الصناعيين الأوروبيين زيارة واشنطن

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