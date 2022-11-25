الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرة الثقافة: «سينما الشعب» يُنفذ في إطار بروتوكول بين الوزارة والشركة المتحدة

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني
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قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مشروع سينما الشعب يتم تنفيذه في إطار بروتوكول بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على توفير قاعات العرض في جميع المحافظات والأقاليم.

مشروع سينما الشعب 

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن قيمة التذكرة ستكون بسعر مناسب وليس مبالغ فيه، وتتراوح بين 20 إلى 25 جنيها، مشيرة إلى أن المشروع يسير على عدة مراحل، وبدأ بتوفير 11 قصر ثقافة ومع بداية العام الجديد سيتم إضافة 6 قصور أخرى.

تابعت وزيرة الثقافة، أن مشروع سينما الشعب، يستهدف توفير ثقافة السينمائية بتكاليف مناسبة للأماكن التي لا توجد بها دور سينما، لافتة إلى أن تجهيز القاعات يحتاج إلى تكاليف كبيرة ويتم تجهيزيها من خلال عدة مراحل

التراث السينمائي المصري 

وأشارت إلى أن على مشروع ترميم الأفلام المصرية القديمة يجب الاهتمام به جيداً، والتي تعتبر من تراث السينما المصرية، لافتة إلى أن المشروع سيكون بالتعاون مع الشركة التابعة لإدارة الأصول السينمائية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الثقافية.

تابعت وزيرة الثقافة، أن ترميم الأفلام المصرية القديمة سيتم دون أي تكلفة على الوزارة مقابل عرض الشركة للأفلام لمدة محددة، مؤكدة أن الوزارة "نستهدف عودة السينما المصرية إلى مكانة تليق بتاريخها.

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني سينما الشعب محمد موسى الحدث اليوم

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