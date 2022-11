«موجز التاريخ الطبيعى للحضارة».. كتاب يرصد التطور المشترك بين الكائنات

توصل كتاب "موجزالتاريخ الطبيعي للحضارة" للكاتب مارك برتنس، وترجمة الكاتبة القاصة والروائية سحر توفيق إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد في دورتها السابعة عشر فرع الترجمة.

من أجواء الكتاب

يقول مارك برتنس عبر مقدمته للكتاب: “كنت مفتونا بالحيوانات والبناتات والتفاعلات التي تحدث حيث يلتقي الماء بالأرض.. أخذني هذا الانبهار إلى الأوساط الأكاديمية وحياة مهنية تركز على بيئة الشواطىء، مما دفعني إلى فهم هذه المناظر الطبيعية والأواع المتنافسة والعلاقة التعاونية.. لكن دراسة الخط الساحلي ليست كلها حول الحلوزنات والسرطان العازف: فقد أثر النشاط البشري على جميع بيئات عالمنا. لا يمكننا التفكير في التاثيرات الداخلية والشراكات والمعارك التي تحدث في العالم الطبيعي دون التفكير في ذات الوفت في البشر الذين أصبحوا الآن جزءا من مناطق الاتصال هذه، سواء كانوا موجودين بوضوح على سبيل المثال، في الوحدات السكنية على شواطيء البحر أو أقوياء بشكل غير مرئي عن طريق التسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية أو انتشار الأنواع الغازية..أننا كنا دائما، جزء من العالم مثل عشبة الحبل ومحار البطلينوس”.

وأكد على أن “بدلا من تقسيم مفهومنا للتاريخ بين الطبيعي والتاريخ البشري، قرأت تاريخ الحضارة كتاريخ طبيعي، مستكملاً المسار الذي بدأه كتاب مثل جاريد دايموند، ويوفال هراري، وهذا يعني فهم كيف أن الحضارة ومنتجاتها من الزراعة والأدوية إلى التسسلات الهرمية السياسية والأنظمة الدينية، قد أشتقت من ماضينا التطوري ضمن بيئات وظروف معينة . يتطلب التاريخ الطبيعي للحضارة رؤية كل خطوة مما نميل إلى تسميته بالتقدم البشري كرد فعل لاحدى مشكلات التاريخ الطبيعي”.

وولفت إلى أن “من أجل قراءة الحضارة البشرية من خلال تاريخها الطبيعي ينبغي ان نعرف ما هو التاريخ الطبيعي نفسه، وهذا يتطلب فهما دقيقا وشاملا للتطور”.

يُحدِّثنا الكتاب عن أن أقدم معركة على وجه الأرض دارت في الواقع بين المنافسة والتعاون. ويؤكِّد أن التعاون هو الحلُّ الوحيد للأزمة البيئية الحالية في العالم. كان المؤرِّخون وعلماء البيئة والبيولوچيا التَّطوُّريَّة يركِّزون عادةً على التفاعلات التنافسية السلبية والعلاقات بين الفريسة والمفترس، وفاتهم بشكل عام الدور المهم الذي لعبه التعاون في نشوء الإنسان وتطوُّر الحضارة.

يتناول الكتاب أيضًا التطوُّر المشترك بين الكائنات، سباق التسلُّح التطوُّري بين الفريسة والمفترس، ويوضِّح الفرق بين تفاعلات التطوُّر المشترك المباشرة وغير المباشرة. ويعطينا مَثَلًا بالتعاملات المتبادَلَة المعقَّدة لنا مع الميكروبات، والتي تحفظ صحَّتنا وتحافظ على حياتنا، بينما تبادُلاتنا مع النباتات والحيوانات أدَّت إلى استئناس الحيوانات، والثورة الزراعية. كما أن تطوير النباتات لدفاعها الكيميائي في سياق سباق التسلُّح التطوُّري بينها وبين مستهلكيها أمدَّتنا بشكلٍ غير مباشر بالمستحضرات الدوائية والاتجاهات الروحانية.

أما عن مارك برتنس فهو عالم أمريكي في الدراسات البيئية، اشتهر بأعماله حول تجمُّعات الحياة البحرية على الشواطئ. هو أستاذ البيئة والبيولوچيا التطوُّريَّة في جامعة براون الأمريكية. كما يعمل كأستاذٍ زائِرٍ في جامعة جروننجين (University of Groningen) بهولندا. وتشمل مؤلَّفاتُه: 1. Marine Biology (1982) 2. The ecology of Atlantic shorelines (1999) 3. Atlantic Shorelines (2007) 4. A Brief Natural History of Civilization (2020) " مجوز التاريخ الطبيعي للحضارة" والذي تمت ترجمته عن مركز المحروسة للنشر ."

أما عن المترجمة والكاتبة سحر توفيق فهي روائية وكاتبة قصة قصيرة ومترجمة.ولدت سحر ونشأت بالقاهرة، ودرست اللغة والأدب العربيين في جامعة الأزهر، وتخرجت سنة 1974، ثم عملت بتدريس اللغة العربية في مصر والمملكة العربية السعودية.

ومن أعمالها “رحلة السمان”، رواية، 2002م، و"بيت العانس"، مجموعة قصص، 2005، و"رحلة السمان" (رواية، القاهرة، 2005، وفي مجال الترجمة “فلاحو الباشا: الأرض والمجتمع والاقتصاد في الوجه البحري”، كينيث كونو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 2000، و"أرض الحبايب بعيدة: رحلة نقدية في حياة وأعمال بيرم التونسي"، تأليف: مارلين بوث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر 2002، و"امرأة محاربة" (رواية)، تأليف: ماكسين هونغ كينغستن، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 2005، و"المذنبة" (رواية)، تأليف: مارغريت آتوود، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2005، و"كريك وأوريكس" (رواية)، تأليف: مارغريت آتوود، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 2007، “الهوية والعنف: وهم المصير الحتمي”، تأليف: أمارتيا سن، الكويت 2008، و"موجز تاريخ الشعب الأرمني"، تأليف: جورج بونوتيان، الجمعية الأرمينية في القاهرة، 2008، و"العشب يغني" (رواية)، مارغريت آتوود، القاهرة، 2009، و"الطريق الطويل: مذكرات صبي مجند" (مذكرات)، إسماعيل بيه، دار الشروق، القاهرة، 2009، و"شهيرات النساء: أدب التراجم وسياسة النوع في مصر"، مارلين بوث، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2009.