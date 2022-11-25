الكشكى: انطلاق الحوار الوطنى خلال أيام.. والنتائج فى شهور قليلة

أكد جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن انطلاق الجلسات الرئيسية للحوار الوطني، ستبدأ خلال أيام وليس شهورًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حوارًا بهذا الحجم، وهو الأول من نوعه يحتاج لعمق ودراسة وتأنٍ في اتخاذ قرار بشأن الموضوعات التي تتم مناقشتها.

الكشكي: الدولة في حوار دائم لا يتوقف

وعن المدى الزمني للحوار، أوضح الكشكي، أن الدولة في حوار دائم لا يتوقف، وهي ظاهرة صحية أن تجلس كل أطياف المجتمع على طاولة واحدة طول الوقت، لكن ربما تكون هناك توقيتات لتقديم توصيات ونتائج، مؤكدًا أن جدول الأعمال يتسم بالوتيرة السريعة، وستكون النتائج والمخرجات خلال شهور قليلة، وسيتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد عندما أطلق الحوار الوطني أنه في انتظار النتائج.

ونفى الكشكي، ما يتردد عن أن مجلس الأمناء يطول المدى الزمني لأنه يتلقى أجرًا، مؤكدًا أن هذا العمل تطوعي بلا أجر، وهو وفقًا للائحة الحوار الوطني التي تنص أن العمل تطوعي وبدون مقابل.