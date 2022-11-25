الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مستشفى سيوة المركزى (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة مستشفى سيوة المركزي يرافقه الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح و محمد بكر رئيس مدينة سيوة وذلك للإطمئنان على مستوى الاستعداد والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين. 

وتفقد محافظ مطروح أقسام الاستقبال والعناية التى تضم 4 أسرة عناية، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد لاستقبال جميع الحالات  وحسن التعامل مع المرضى وذويهم. 

وأكد اللواء خالد شعيب على أن مطروح بها المنشآت الطبية اللائقة لتقديم مزيد من الخدمات مع جهود المحافظة في سد العجز في عدد من التخصصات والتعاون مع وزارة الصحة في سد العجز  بدعم مزيد من القوافل الطبية او التعاقد مع استشاريين وغيرها مع دعم المستشفيات البعيدة كمستشفى سيوة باستراحات للأطباء مما يعمل مستقبلًا على استقرار الأطباء والتمريض وينعكس على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة. 

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وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه نظرًا لتوافر المستشفيات اللائقة  والمؤهلة بالمحافظة فإنه جارى الاعداد لدخول محافظة مطروح للمرحلة القادمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل عام 2023 مع التنسيق مع وزارة الصحة في توفير جميع البيانات الخاصة بالمحافظة للإعداد لدخول مستشفيات مطروح قريبًا. 

وكانت قد قامت الإدارة الصحية بالعلمين والحمام والضبعة، في 14 نوفمبر 2022، بتطعيم كافة طلاب الصف الثانى والرابع الابتدائى بلقاح الثنائي البكتيري بالإضافة إلي  تطعيم طلاب الصف الأول حضانة والاول ابتدائي والأول إعدادي والأول ثانوي بلقاح السحائي الثنائي وذلك حرصًا على سلامة الطلاب ومنع حدوث العدوى داخل المدارس وتحت إشراف الدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية بصحة مطروح.

وأوضح الدكتور شريف الشناوى مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية بصحة مطروح أن قامت الإدارة الصحية بمطروح الإعداد لحملة شلل الأطفال القادمة حيث قامت بالمرور على 14 حضانة والتواصل مع منسق الحضانات وتحديث بيانات الأطفال المتواجدين بها.

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منظومة التأمين الصحي الشامل مستشفيات مطروح مستشفي سيوة محافظ مطروح الخدمات الطبية والعلاجية

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