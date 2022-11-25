النائب حسن عمار: بيان البرلمان الأوروبى ضد مصر مُسيس ويحمل مغالطات عديدة

استنكر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر؛ واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن حمل العديد من المغالطات والكوارث والأكاذيب، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده إلى تقارير لمنظمات مشبوهة هدفها الإساءة للدولة خاصة عقب نجاح مصر في تنظيم وخروج قمة المناخ cop27 بصورة أشاد بها العالم.

وأضاف «عمار»، أن هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان في كل الدول ولا توجد أي دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الإنسان بما فيها الدول الغربية، ولكن تلك التحديات يمكن التغلب عليها عن طريق استراتيجية تؤكد الرغبة في إرساء مبادئ الحقوق والحريات كالتي أطلقتها مصر العام الماضي، فضلًا عن إطلاق الدعوة لكافة القوى السياسية دون إقصاء لأحد للمشاركة في الحوار الوطني، واستمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.

النائب حسن عمار: بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر مُسيس ويحمل مغالطات عديدة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، سواء باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين ليصل عدد المفرج عنهم لأكثر من 1000 شخص، وتوجيه المستمر بضرورة دمجهم مرة أخرى للمجتمع، فضلًا عن إقامة العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع المبادرات الرئاسية في المجال الصحي وغيره كلها تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان.

ولفت «عمار»، إلى أنه ليس هناك شىء في مصر يريد أحد إخفاءه وهناك آليات عدة لتفعيل القانون والمحاسبة، مؤكدًا أن مصر تعيش عصرًا من التنمية الشاملة وقوة الدولة التي تعيد الانضباط لكثير من الأمور والقضايا.