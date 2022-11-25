الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض إقراضه.. حبس عامل طعن صديقه فى عين شمس

طعن
طعن
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قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس أحد الأشخاص بتهمة اعتدائه على آخر باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء منه على مبلغ مالي، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الحادث.

وردت إشارة إلى رجال الشرطة بمنطقة عين شمس من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها عاملا مصابا بجروح بالجسم إثر نشوب مشاجرة.

وعقب انتقال رجال الشرطة وبسؤال المجنى عليه اتهم صديقه بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء منه على مبلغ مالى، محدثاً إصابته المنوه عنها لرفضه إقراض المشكو في حقه المبلغ المالى، وضبطه رجال الشرطة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ومبلغ مالى، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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