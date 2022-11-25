بقيادة حسين فهمى.. أسرة مسلسل «عودة البارون» يحتفلون بعيد ميلاد المخرج

احتفلت مساء أمس أسرة مسلسل «عودة البارون» بعيد ميلاد المخرج والمؤلف سامر خضر، وسط أجواء مبهجة وسعيدة، بمشاركة نجوم وصناع العمل.

وفوجئ «خضر» أثناء التصوير بصناع وأبطال العمل بإقامة احتفالية بمناسبة عيد ميلاده، وتعود بداية الفكرة للفنانة والإعلامية ريهام سعيد التي قررت الاحتفال بسامر خضر بصحبة أبطال العمل.

على صعيد آخر، تستأنف أسرة «عودة البارون» تصوير مشاهد المسلسل الأخيرة بعد انتهاء الفنان حسين فهمي من فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي، والتفرغ لتصوير باقي المشاهد.

ويستمر التصوير حاليًا ولمدة أسبوع للحاق بالعرض على شاشات القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل.

«عودة البارون» بطولة حسين فهمي، خالد سليم، إيهاب فهمي، نهال عنبر، الأردني ساري أسعد، وربيع زيتون، واللبناني آلان الزغبي، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبدالمنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين علي، ظهور خاص لكل من اللبنانية رزان مغربي، والأردني عبدالرحمن خضر، وهو من تأليف وإخراج سامر خضر.

وتدور أحداث المسلسل عن شخصيات تعيش بعد 30 عامًا وهي مسكونة بهواجس الماضي، حيث وصل عزام الرشيدي 60 عامًا ويجسد الشخصية النجم حسين فهمي إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، هذا فقط، ولكنه يصطحب محاميه الأردني مؤنس وصديقه القديم حسن، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم «رجائي، راوية، دارين، هاني، وشريف» ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة. ويستمر التصوير حاليا ولمدة أسبوع للحاق بالعرض على شاشات القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل.