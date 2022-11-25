صبحي يودع المشاركين في أول أفواج قطار الشباب المتجه إلى الأقصر وأسوان

ودع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب المشارك في أول أفواج قطار الشباب المتجه إلى الأقصر وأسوان، بحضور العميد حسام السيسي مساعد وزير النقل لشؤون الرياضة، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدكتورة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

تفقد وزير الشباب والرياضة الشباب المشارك في الفوج واستمع إلى آرائهم وأفكارهم متمنيا لهم التوفيق خلال رحلتهم والاستمتاع بأماكن الزيارة التي تعكس الحضارة المصرية، مضيفا أن الوزارة تعكف في برامجها على زيادة الولاء والانتماء لدى الشباب المصري ومعرفة بلدهم بشكل أكبر مع ربط الماضي بالحاضر، لأنهم هم المستقبل وعماد هذه الأمة.

الجدير بالذكر أنه قام بالتسجيل في الفوج الأول 2819 شاباً وفتاة راغبين في الحصول على فرصة الاشتراك ، حيث تم اختيار حصل 500 شاب وفتاة.

ويتضمن البرنامج المعد لهم زيارة العديد من الأماكن الأثرية ومنها (الصوت والضوء بالكرنك - متحف النوبة - معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - معابد البر الغربي - جزيرة النباتات).

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