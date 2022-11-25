الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طريقة عمل البيتزا الإيطالى فى المنزل 2022

البيتزا الإيطالي
البيتزا الإيطالي في المنزل 2022
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ننشر طريقة عمل البيتزا الإيطالي في المنزل 2022، حيث تعتبر البيتزا الإيطالي من الأطعمة التي يسعى البعض لشرائها من خارج المنزل، بسبب المذاق الشهي، ولكن يخشى البعض من المحلات بسبب انتقال الإصابات وعدم النظافة الكاملة.

في السطور التالية نقدم أفضل طريقة لتحضيرها بالمنزل أفضل من المحلات، وفقًا لموقع «couple cooks».

«أكلة ومعلومة».. طريقة عمل البيتزا الإيطالى الأصلية فى المنزل

طريقة عمل البيتزا الإيطالي في المنزل 2022

مكونات عجينة البيتزا الإيطالية:

ماء دافئ حسب الحاجة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كيلو دقيق.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة بايكنج باودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

¾ كوب زيت نباتي.

طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية:

تتمثل الخطوة الأولى في تحضير وعاء عميق ويتم خلط كل المقادير مع بعضها ما عدا الزيت والملح والخميرة، بعد ذلك يتم إضافة الخميرة على الخليط.

الخطوة الثانية، يتم خلط المكونات، باليد بعد إضافة القليل من الماء الفاتر، ثم يتم إضافة الزيت و الملح و تعجن بيدك حتى الحصول على عجين لين متماسك.

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كما يمكنك زيادة الماء المستخدم حسب الحاجة بالتدريج حتى تحصلين على القوام المناسب، وبعد ذلك يغطي الوعاء بفوطة ثم يغلف بكيس نايلون حتى تتخمر، بعد تركه فى مكان دافئ.

تاريخ البيتزا الإيطالي:

يبدأ تاريخ البيتزا في العصور القديمة، حيث أنتجت الثقافات القديمة المختلفة خبزًا مسطحًا أساسيًا مع العديد من الإضافات، فمن المحتمل أن تكون مقدمة البيتزا هي الفطائر، وهي خبز مسطح معروف عند الرومان باسم "panis focacius" ، والذي تمت إضافة الطبقة إليه بعد ذلك. 

وتطورت البيتزا الحديثة من أطباق الخبز المسطح المماثلة في نابولي بإيطاليا في القرن الثامن عشر أو أوائل القرن التاسع عشر، حيث تم توثيق كلمة بيتزا لأول مرة في عام 997 م في مدينة "جايتا" الإيطالية، وعلى التوالي في أجزاء مختلفة من وسط وجنوب إيطاليا. 

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وكانت البيتزا تؤكل بشكل رئيسي في إيطاليا ومن قبل المهاجرين من هناك، حيث تغير هذا بعد الحرب العالمية الثانية عندما جاءت قوات الحلفاء المتمركزة في إيطاليا للاستمتاع بالبيتزا إلى جانب الأطعمة الأخرى.

وفي سردينيا، وجد علماء الآثار الفرنسيون والإيطاليون خبزًا مخبوزًا منذ أكثر من 7000 عام، حيث قام سكان الجزر المحليون بتخمير هذا الخبز، تم صنع الأطعمة المشابهة للبيتزا منذ العصور القديمة، حيث يمكن العثور على سجلات الأشخاص الذين أضافوا مكونات أخرى للخبز لجعله أكثر طعمًا عبر التاريخ القديم.

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