تصدر رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التأميني مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل الكثير.

وترتفع عمليات البحث في الوقت الحالي عبر محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، وفي مقدمتها “جوجل” من قبل المواطنين بأنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التأميني، وخطوات التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثيرين بمعرفة تفاصيل العلاوات الخمسة بالرقم التأميني، يرصد لكم “الدستور” في السطور التالية التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التأميني، وخطوات التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التأميني 2022

يستطيع المواطن الدخول عبر رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التأميني يقوم المستعلم بملء البيانات المطلوبة بخطوات بسيطة، حيث اتاحت وزارة المالية للمواطنين المستحقين من المعاش، وإمكانية الاستعلام عن العلاوات الخمسة من خلال هذا الرابط: أضغط هنا.

خطوات التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية

ألزمت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية المستعلم عن العلاوات الخمسة بأن يكون مسجل على موقع الهيئة وذلك باتباع تلك الخطوات..

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول على موقع الهيئة والتسجيل من خلال الرقم القومى من خلال هذا الرابط الإلكتروني: أضغط هنا .

2 - يقوم المستعلم بملء البيانات المطلوبة وهى اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة.

3 - يقوم المستعلم بإدخال الاسم الأول باللغة العربية وكذلك الرقم القومى والرقم التأمينى من خلال الخانات المخصصة لذلك.

وفي سياق متصل، تصرف وزارة المالية، لأصحاب المعاشات إمكانية صرف معاشات ديسمبر أقل من 1000 جنيه يومي 1 و2 ديسمبر 2022، بينما يتم صرف معاشات ديسمبر لـ فئة معاش 1000 جنيه وأقل من 2000 يومي ا3 و4 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات ديسمبر لـ فئة معاش أكثر من 2000 جنيه يومي 5 و6 ديسمبر2022.