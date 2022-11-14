الإثنين 14 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022

المعاشات
المعاشات
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يواصل أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس، البحث عن طرق الاستعلام عن صرفها بعد أن خصصت الهيئة القومية للتأمين رابط خاص يساعدهم في الاستعلام عن قيمتها وموعد صرفها.

وننشر لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022، والتي أقرتها الدولة منذ عامين وتحملت صرف العلاوات الخمس بقيمة 35 مليار جنيه للمستحقين، بينها 28 مليار جنيه في عام 2020، و7 مليار جنيه يدفعون كل عام.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022 

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر هذا الرابط https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Querying/GetPensionBonuses.aspx

ويجب تسجيل الدخول مُسبقًا، على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للدخول مباشرة عبر رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس ويمكنك تسجيل الدخول عبر اتباع الخطوات التالية:

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 2022 لأصحاب المعاشات بالرقم القومي

أولا: الدخول عبر موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

ثانياً: إدخال البيانات اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة، كما يتطلب إدخال الإسم الأول للأم باللغة العربية، ويتطلب أيضًا إدخال الرقم القومي والرقم التأميني.

ثالثاً: إدخال العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني.

رابعاً: إدخال وسيلة الاتصال سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر.

خامساً: يجب الضغط على مربع أنا لست برنامج روبوت عقب إدخال البيانات السابقة، ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

سادساً: إتمام عملية تسجيل الدخول على الموقع يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق إدخال بيانات الرقم القومي واسم الأم الأول.

زيادة المعاشات 2022

وبدأ أصحاب المعاشات صرف الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء بداية نوفمبر الجاري كعلاوة غلاء معيشة وهي الزيادة الثانية خلال نفس العام ، ففي شهر أبريل الماضي تم زيادة المعاشات بنسبة 13% وتم الحصول عليها في شهر أبريل بدلًا من يونيو، وهذا ما كان تكلفته 38 مليار جنيه، ثم زادت مرة أخرى في شهر نوفمبر الجاري بزيادة قدرها 300 جنيه، وهذا ما كلف الدولة 31 مليار جنيه.

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رابط العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022

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وائل لطفي

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