الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

نجم السنغال لـ«الدستور»: الفوز على قطر مستحق.. وسنقاتل أمام الإكوادور

إسماعيل جاكوبس يساهم
إسماعيل جاكوبس يساهم في فوز السنغال على قطر
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أعرب إسماعيل جاكوبس، نجم المنتخب السنغالي، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2022.

وقال جاكوبس في تصريحات خاصة لمراسل "الدستور" في الدوحة، بعد نهاية المباراة : "سنقاتل على التأهل وسنلعب مباراة قتالية أمام الإكوادور في ختام دور المجموعات".

وأضاف : "الفوز على قطر في مباراة اليوم مستحق، ونجحنا في تدارك أخطاء مواجهة الجولة الأولى أمام هولندا".

وتابع نجم السنغال : "الإكوادور هي المباراة الأصعب على الإطلاق لأنها ستقرر إما أن نستمر أو نودع.. وسنلعب من أجل الفوز وضمان التأهل من خلال أنفسنا دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى والتي تجمع بين البلد المنظم وهولندا".

كان أسود التيرانجا قد سقط في فخ الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام الطواحين الهولندية بهدفين دون رد.

إسماعيل جاكوبس المنتخب السنغالي نهائيات كأس العالم كأس العالم 2022 جاكوبس أسود التيرانجا

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