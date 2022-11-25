محافظ الإسكندرية يتابع تمركز سيارات الصرف الصحي

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تمركز سيارات الصرف الصحي على مستوى الأحياء، والتأكد من مدى جاهزيتها للتدخل الفوري حال سقوط أمطار غزيرة.

وأكد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تأثر المحافظة لموجة من الطقس السيىء.

وكلف الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني على مستوى الأحياء لرصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وكانت أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح أمس الخميس، استعدادًا لهطول الأمطار طبقاً لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وذكر بيان شركة الصرف الصحي بحسب توقعات الأرصاد، بأن محافظة الإسكندرية تشهد بدءً الخميس 24 نوفمبر أمطار تبدأ خفيفة نهارًا وتكون متوسطة ورعدية مساءً قد تغزر في فترات الليل بنسبة حدوث 50% تقريبًا، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها (40إلى50 كم/ ساعة ) واضطراب في الملاحة البحرية يصل ارتفاع الموج 2 إلى 3 أمتار.

وأصدر رئيس صرف الإسكندرية تعليماته بتوقف الإجازات، وبدل الراحات، وعليه فقد تم نشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول.



وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

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