البابا تواضروس الثاني يترأس قداس رسامة كهنة جدد بالأنبا بيشوي غدًا

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غدًا السبت، صلاة القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وخلال ترؤسه صلوات القداس الإلهي صباح غدًا يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، إتمام صلوات رسامة كهنة جدد للقاهرة والإسكندرية، وأفريقيا وبلاد المهجر.

خريطة البابا في الصوم

ومن جهته كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية خلال صوم الميلاد المجيد.

وبحسب مصادر كنسية، قالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني خلوته في صوم الميلاد بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والإسكندرية، كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

وأشارت المصادر الكنسية إلى أنه خلال خلوة البابا خلال ايام الصوم، يتابع شئون الكنيسة القبطية داخل مصر وفي بلاد المهجر.

وتابعت المصادر الكنيسة في تصريحاتها أنه من المقرر أن يترأس البابا رأس السنة الميلادية بالإسكندرية كعادته السنوية

ولفتت المصادر، إلى أنه على مدار صوم الميلاد تغلق أبواب أديرة الرهبان والراهبات بجميع المحافظات المصرية، ولايستقبلون بالأديرة زوارًا تمامًا، لتكريس تلك الفترة للصوم والصلاة.

وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الجمعة، صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2023.

ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 9 ديسمبر المقبل، لبدء شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

تسبحة الشهر المريمي

صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، بانتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي تشترك جميعها في نفس الترتيب.