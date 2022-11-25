الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القومى للمرأة»: انخفاض نسبة ختان الإناث من 21 إلى 14% خلال 8 سنوات

ختان الإناث
ختان الإناث
ads

كشفت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، عن أبرز جهود الدولة في ملف العنف ضد المرأة، موضحة أن استراتيجية النهوض بالمرأة تعمل على تمكين المرأة وأعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام المرأة المصرية في 2017.

ووجهت يحيى خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية المُذاع على قناة «DMC» الجمعة، الشكر والتقدير للقيادة السياسية الداعمة بشكل غير مسبوق بملف المرأة، مشيرة إلى أنه كل عام يتم الاحتفاء بحملة الـ16 يوميًا لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال حملات توعوية وحملة «كوني» المستمرة منذ 7 سنوات على التوالي.

وتابعت: «أيضًا هناك جهود للحملة الوطنية لمناهضة ختان الإناث في جميع محافظات الجمهورية من خلال فروع المجلس القومي للمرأة»، مؤكدة أن المجلس يقدم جهودًا مختلفة للمحافظة على المرأة من العنف.

واستكملت: «حققنا تقدمًا في ملف ختان الإناث، حيث أصبحت النسبة الآن 14% وكانت في عام 2014 النسبة 21% والنسب في الأفضل»، مؤكدة أن الدولة مهتمة جدًا بمناهضة العنف ضد المرأة.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة الدكتورة رانيا يحيى عام المراة المصرية ملف المرأة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

الآن.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة وباقي المباريات المتاحة على القناة

«الاتصالات»: 10.61 مليار جنيه معاشات منصرفة بالبريد بنهاية الربع الثالث

مجموعة إنجلترا في كأس العالم 2022.. وترتيب كافة المجموعات

مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

انطلاق فعاليات ورشة عمل التسويق السياحى لواحة سيوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»

فلسطين تطالب بضغوط عالمية لاسترداد جثامين شهداء تحتجزهم إسرائيل

السلطات الإسرائيلية تلغى 200 تصريح عمل فى غزة بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير