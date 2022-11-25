«القومى للمرأة»: انخفاض نسبة ختان الإناث من 21 إلى 14% خلال 8 سنوات

كشفت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، عن أبرز جهود الدولة في ملف العنف ضد المرأة، موضحة أن استراتيجية النهوض بالمرأة تعمل على تمكين المرأة وأعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام المرأة المصرية في 2017.

ووجهت يحيى خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية المُذاع على قناة «DMC» الجمعة، الشكر والتقدير للقيادة السياسية الداعمة بشكل غير مسبوق بملف المرأة، مشيرة إلى أنه كل عام يتم الاحتفاء بحملة الـ16 يوميًا لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال حملات توعوية وحملة «كوني» المستمرة منذ 7 سنوات على التوالي.

وتابعت: «أيضًا هناك جهود للحملة الوطنية لمناهضة ختان الإناث في جميع محافظات الجمهورية من خلال فروع المجلس القومي للمرأة»، مؤكدة أن المجلس يقدم جهودًا مختلفة للمحافظة على المرأة من العنف.

واستكملت: «حققنا تقدمًا في ملف ختان الإناث، حيث أصبحت النسبة الآن 14% وكانت في عام 2014 النسبة 21% والنسب في الأفضل»، مؤكدة أن الدولة مهتمة جدًا بمناهضة العنف ضد المرأة.