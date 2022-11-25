فحص وعلاج 1500 مواطن في قافلة طبية ببني سويف

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة "حياة كريمة".

وتبيّن من التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة في هذا المجال، أنه تم تنظيم قافلة طبية، بقرية طما فيوم، مركز إهناسيا، على مدار يومي الأربعاء والخميس في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان ) وتم الكشف خلالها على 1505 مستفيدين من القرية وتوابعها، وتوزيع بعض الأدوية بالمجان، كما شملت (53 معمل دم، 17 معمل طفيليات، 3 حالات الأشعة، واستصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 6 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، و99 موجات فوق صوتية.

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الاسرة - سرطان الثدي - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الاناث)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 101 مواطن، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة، ومسئول معلومات القوافل.