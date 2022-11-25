محافظ بنى سويف يفتتح مسجد المغربى بقرية السعادنة بعد تأهيله ورفع كفاءته

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسجد الشيخ عبده المغربي بقرية السعادنة، بمركز بني سويف، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله، حيث حضر الافتتاح وأداء الصلاة: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعضوا مجلس النواب (النائب محمد رجب عبدالعظيم، النائب محمد سيد كامل)، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبدالرحمن نصر، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعلي يوسف رئس مركز ومدينة ناصر، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

وتفقد المحافظ المسجد بعد تأهيله ورفع كفاءته على مساحة إجمالية 200 متر، منها 150 مترا مُصلّى للرجال و50 متراً مُصلّى للسيدات، معرباً عن سعادته بالتواجد في افتتاح بيت من بيوت الله، في إطار خطة الوزارة الطموحة التي نجنى ثمارها، منوها إلى أن الإشراف الكامل للوزارة على المساجد يسهم في تعميق المفاهيم الصحيحة عن ديننا الإسلامي وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين شبابنا وجموع المواطنين، مضيفًا أن المساجد أصبحت حاليصا منارة للعلم والدعوة والوعي.

من جانبه أشار وكيل الأوقاف إلى اهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة الوزارة؛ لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر.

وعقب الافتتاح أدى المحافظ ومرافقوه شعائر الجمعة بالمسجد، واستمع الحضور لخطبة الصلاة التي ألقاها وكيل الوزارة تحت عنوان "الكسب الحلال"، وتناولت الحديث عن ثلاثة محاور رئيسية تضمنت حث الشريعة والدين الإسلامي على طلب الحلال والابتعاد عن أكل الحرام بكافة أشكاله وصوره، واستعراض مجموعة من النماذج والصور المشرقة والمشرفة في تحري أكل الحلال، والدعوة والتأكيد على أهمية ووجوب تحرى الحلال في حياتنا المعاصرة.