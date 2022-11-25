تركيب مطبات صناعية بطريق دمو بمركز بنى سويف

أشرفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة هاني الجويلي، على بدء أعمال تركيب مطبات صناعية مطابقة للمواصفات بمناطق متفرقة وحيوية بالمركز، حيث تم تركيب مطب صناعي بطريق دمو أمام مدخل قرية رياض باشا، للحد من سرعة المركبات، وذلك في إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطويرورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المرورية، ومداخل ومخارج المحافظة بهدف تحقيق السيولة المرورية والقضاء على أي شكل من أشكال الاختناقات، وتسيير حركة المركبات، وانتظام حركة المرور وضمن الاستجابة لمطالب المواطنين بتركيب مطبات ببعض الشوارع والطرق والأماكن الحيوية حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما أسفرت جهود أعمال النظافة عن رفع أكثر من 100 طن تراكمات قمامة بالمدخل الغربي للمدينة بدءًا من ميدان الأزهري حتى قرية إبشنا، فضلا عن رفع القمامة والمخلفات بطريق السادات وكورنيش النيل وميدان مولد النبي وجسر إسلام وشارع صفية زغلول والأزهري، ضمن خطة العمل بالوحدة والتي تهدف إلى رفع مستوى النظافة والتجميل بنطاق المركز.