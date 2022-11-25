ديشامب: «أداؤنا أمام أستراليا يحتاج لبعض التعديلات»

تحدث ديديه ديشامب، المدير الفني لـ فرنسا، عن المباراة التي ستجمع منتخب بلاده بالدنمارك، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم «قطر 2022».

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة الدنمارك، غدًا السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقال ديشامب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «يمكنني أن أفعل كل شيء. بصرف النظر عن ذلك، في التحليل المتعمق للمباراة ضد أستراليا، هناك ثلاث حالات بما في ذلك خسارة الكرة، اثنان حيث يجب أن نفعل أفضل، بالإضافة إلى الهدف، تلك أربع مواقف حيث يجب أن تدير الأمور بشكل أفضل».

واستهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأضاف: «قد تكون مباراة أستراليا فقط، لكنها أربعة مواقف، ليست ضخمة أيضًا، ولكنها تتطلب تعديلات، نظرًا لتمركز بعض اللاعبين، من الواضح أن هناك أشياء تُظهر أنه يمكننا التحسن في كل مرة، حتى لو وضعنا الكثير من الصفات الهجومية.. المثالي لجميع الفرق هو أن تكون خطيرًا ولا تتنازل، نتأكد من الاقتراب من المباراة المثالية، فهي تمر بخيارات مختلفة، للوصول إلى التكامل، من المنطقي أن يكون لدينا أشياء يجب تحسينها».

وعن منتخب الدنمارك، قال: «يتم تقييمه بأقل من قيمته الحقيقية، لقد تسبب لنا هذا الفريق في الكثير من البؤس، يجب أن نعكس هذا الاتجاه غدًا، ناهيك عن الانتقام (من الخسارة أمامهم في دوري الأمم الأوروبية)، المدرب الدنماركي واللاعبون الدنماركيون يعرفوننا، ونعرفهم، يونيو الذي يختلف عن سبتمبر، وكذلك سيكون الأمر مختلفًا مرة أخرى غدًا، وضع الفريقين ليس بالضرورة هو نفسه.. كل ما كان من قبل مفيدا لنا، ولكن أيضًا للفريق الدنماركي. لديهم هذه القدرة لتغيير النظام».

واستطرد: «لدينا ظروف جيدة للغاية، الحياة الاجتماعية الخاصة باللاعبين مهمة، ولن تجعلك تفوز بمباراة، لكنها قد تسبب لك الخسارة».

وأردف: «جريزمان مُعتاد على تسديد الركلات الثابتة لسنوات عديدة، يمكن أن يكون مبابي بديلًا لأنه يفعل ذلك، حتى مع ناديه أيضًا، الخصوم يقومون بترتيباتهم».

وأكد ديشامب جاهزية رافاييل فاران للمشاركة أمام الدنمارك، قائلًا: «كان بإمكانه خوض المباراة الأولى، كان لائقًا، ليست جلسة تدريب الأمس هي التي ستغير موقفه كثيرًا.. إنه ليس أقل لياقة أو أكثر من المباراة الأولى، بخلاف ذلك، هذه خيارات يمكن أن تكون مرتبطة بالخبرة، ولديه تلك الخبرة، هذا مؤكد. يجب أن يكون جاهزًا في عقله وجسده. أعرف أنه كذلك. سأتخذ القرار بناءً على ذلك».

وعما إذا كان سيشاهد مباراة الأرجنتين والمكسيك في المجموعة الثالثة، قال: «لا أريد أن أتحدث عن الآخرين، أشاهد المباريات، وأحيانًا نكون في جلسة معًا، في هذه المجموعة، ستكون المباراة الثانية مهمة للغاية (بين تونس وأستراليا)، يمكن أن تكون حاسمة، ومباراتنا ستكون حاسمة، لن نذهب للتباهي نحن الديوك. لدينا إمكانية التأهل، بالنسبة للمكسيك والأرجنتين، لن يكون هذا هو الحال، لن تكون مباراة حاسمة».

وأثنى ديشامب على لاعبه عثمان ديمبلي، قائلًا: «لقد كان جزءًا من مجموعة ناجحة، كانت هناك أحداث في حياته الرياضية بوجود الإصابات، لكنه لاعب أكثر نضجًا الآن، لا يزال شخصًا سعيدًا للغاية، إنه أفضل من السابق، حقيقة أنه لعب أول مباراة في البداية، لديه هذه القدرة على خلق مشاكل هائلة للخصم بأسلوبه، مع هذا النوع من اللاعبين عليك أن تتركه حتى ولو لم يسجل».

واختتم: «هل سيلعب أمام الدنمارك؟ هناك لاعبون مهاجمون قادرون على الدفاع بشكل جيد أيضًا، حقق ديمبلي تقدمًا هائلًا في ذلك الجانب، لديه مطالب أكبر في ناديه أيضًا، أمام أستراليا كانت لديه بعض السقطات، أخبرته بأن يُصلحها، لقد ظهر بشكل جيد، هو لاعب كبير في اللعب، يعود قليلًا للدفاع، لكنه في دورتموند كان يلعب في خط الوسط، أُفضل بالطبع أن أجعله في اتجاه المرمى، ولكن سنرى اعتمادًا على ما سيتعين عليه أن يفعله».