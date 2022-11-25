الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طارق عبدالعليم: أتوقع صعود تونس للدور التالي في كأس العالم 2022

الكابتن طارق عبدالعليم
الكابتن طارق عبدالعليم
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تحدث الكابتن طارق عبدالعليم مدرب حراس مرمى منتخب تونس السابق، عن أداء المنتخبات العربية في كأس العام 2022.

وقال “عبد العليم”، إن الحراس العرب ظهروا بشكل مميز فى المباريات الأولى فى كأس العالم، مضيفاً أن الجميع شاهد أداء حارس المغرب والسعودية وتونس، فالثلاث كان لهم دور كبير في نتيجة المباراة.

وأضاف مدرب حراس مرمي منتخل تونس السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن حارس قطر الوحيد الذى لم يظهر بالشكل الجيد في المباراة الأولي، بعكس حارس مرمي تونس والسعودية والمغرب، مشيرًا إلى أنه وارد أن يحدث بعض التغيرات فى المباريات، فالأخطاء تكون غير مقصودة، وأن غلطة الحارس تكون بهدف، لافتاً إلى أن "حارس البرتغال، كان هيغفل الجميع أمس، ويتسبب فى خطأ كبير".

ولفت مدرب حراس مرمي منتخب تونس السابق، إلى أنه يتوقع لمنتخب بلاده أن يصعد  للدور المقبل، وأن معظم لاعبي المنتخب الحاليين لعبوا كأس عالم من قبل".

 

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