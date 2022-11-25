أخبار الظهيرة|حقيقة تعرض القاهرة لأمطار غزيرة اليوم.. وطرح أراض للبيع بالشروق

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، رصدتها «الدستور» أبرزها في «نشرة أخبار الظهيرة».

وزير الإسكان: طرح قطع أراضٍ بنشاط «ورش صغيرة» بمدينة الشروق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح قطع أراض بنشاط ورش صغيرة "12 قطعة" بمساحات تتراوح من (334م 2: 431م2) بمنطقة الصناعات الصغيرة ومنطقة الورش والمخازن بمدينة الشروق، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 3 /12 /2022.

وأوضح أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، مشيراً إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل قطعة أرض في موعد غايته جلسة المزاد، على أن يتم استكمال سداد نسبة 25% + 1% مصاريف إدارية + 5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد.

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حقيقة تعرض القاهرة لأمطار غزيرة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، وحقيقة تعرض القاهرة الكبرى اليوم لأمطار غزيرة، مؤكدة أن اليوم سيشهد استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا مع استمرار تأثرنا بمنخفض على سطح البحر المتوسط وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا بالبحر المتوسط، ستعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم.

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن فترات الحرارة ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وأيضًا فترات الليل، مشيرةً إلى أن الأجواء في فترات النهار معتدلة تمامًا على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة نهارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط. https://www.dostor.org/4240

رئيس الوزراء: الاقتصاد يشهد تطورًا نوعيًا.. ومواصلة خطواتنا لتحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادي عالمي أخضر، وإن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، لضمان استدامة مواردنا، وأن الشركات البريطانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا مهمًا فى تحقيق هذا الهدف.

وأوضح: نتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجي بين الجانبين المصري والبريطاني في المجالات ذات الأولوية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.

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توجيه الرئيس السيسى بتطوير بحيرة البردويل يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة «البردويل» اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

تحت عنوان الرئيس: تطوير بحيرة «البردويل».. واستصلاح الأراضى الزراعية فى سيناء، قالت صحيفة الأهرام، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى ببدء تنفيذ تطوير بحيرة «البردويل» فى إطار مبادرة «سيناء البردويل»، التى تسهم هيئة قناة السويس من خلالها فى جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة «ديمى» البلجيكية، وتهدف لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك الفاخرة، التى تشتهر بها، من ٤ آلاف طن إلى ١١ ألفًا سنويًا على المدى القصير، وصولًا إلى ٥٠ ألف طن على المدى المتوسط بتطوير البحيرة، وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التى تصلها بالبحر المتوسط، فضلًا عن الإسهام فى استصلاح الأراضى الزراعية، وتعزيز الغطاء النباتى والتشجير فى سيناء بمساحة تصل إلى ١٥ ألف كم٢ عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها، وضخها فى تربة سيناء، الأمر الذى يحقق مردودًا تنمويًا وبيئيًا كبيرًا فى شمال سيناء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط. https://www.dostor.org/4240150

تفاصيل موجة الانخفاض فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أشارت الخرائط الجوية الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفق ما شهدته الأقمار الصناعية لحالة الطقس والحالة الجوية، إلى تأثّر البلاد بحالة انخفاض في درجات الحرارة على مدار الأيام المُقبلة، فضلاً عن امتداد منخفض جوي يترافق بتيارات هوائية قريبة إلى هطول زخات من الأمطار على مناطق من مختلف البلاد.

وتوقعت الهيئة موجة انخفاض جديدة في الحرارة خلال الأيام القليلة المُقبلة، تزداد مع بداية ديسمبر، على أن ترتفع حدة الانخفاض الحراري في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، وبالتالي يكون البرد قارسًا والأمطار غارقة.

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