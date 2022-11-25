توجيه الرئيس السيسى بتطوير بحيرة البردويل يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تنفيذ تطوير بحيرة «البردويل» اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

تحت عنوان الرئيس: تطوير بحيرة «البردويل».. واستصلاح الأراضى الزراعية فى سيناء، قالت صحيفة الأهرام، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى ببدء تنفيذ تطوير بحيرة «البردويل» فى إطار مبادرة «سيناء البردويل»، التى تسهم هيئة قناة السويس من خلالها فى جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة «ديمى» البلجيكية، وتهدف لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك الفاخرة، التى تشتهر بها، من ٤ آلاف طن إلى ١١ ألفًا سنويًا على المدى القصير، وصولًا إلى ٥٠ ألف طن على المدى المتوسط بتطوير البحيرة، وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التى تصلها بالبحر المتوسط، فضلًا عن الإسهام فى استصلاح الأراضى الزراعية، وتعزيز الغطاء النباتى والتشجير فى سيناء بمساحة تصل إلى ١٥ ألف كم٢ عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها، وضخها فى تربة سيناء، الأمر الذى يحقق مردودًا تنمويًا وبيئيًا كبيرًا فى شمال سيناء.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول متابعة نشاط الهيئة، حيث اطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة فى القناة، وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة، لتتجاوز ٧ مليارات دولار سنويًا، وكذلك زيادة عدد السفن العابرة لنحو ٧٠ سفينة يوميًا، وهو ما أسهم فى جهود دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير العملة الأجنبية.. كما أسهمت القناة الجديدة فى تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالى ٥٣ مليون طن، نظرًا لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وتقليص زمن العبور، وهو ما يدعم الجهود لتصبح قناة خضراء فى ٢٠٣٠.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: مدبولى: تحقيق التنمية الشاملة برغم تحديات الأزمة العالمية، نقلت صحيفة الأهرام عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تأكيده أن الدولة ماضية فى تنفيذ الاستراتيجية التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطنين فى كل مناحى الحياة، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، رغم كل التحديات التى تفرض نفسها نتيجة التداعيات السلبية بسبب الأزمات العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى فى ضوء الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022 ــ 2023، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

كما نقلت الصحيفة عن وزير المالية تأكيده، خلال الاجتماع، أن الدولة تعمل على توفير متطلبات برامج منظومة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى الحالى، كما تعمل الحكومة على تطوير هذه المنظومة لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يؤدى إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة، التى تدعمها القيادة السياسية.

إفريقيا، وتحت عنوان: «الكوميسا» تشيد بجهود الرئيس السيسي في خدمة القضايا الإفريقية، نقلت صحيفة الجمهورية عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، تأكيده أهمية العمل الإفريقي المشترك في كل المجالات في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية- الأوكرانية، فضلًا عن تحديات التغيرات المناخية وكذلك محدودية الرقعة الزراعية والمياه، مشيرًا إلى أن كل هذه التحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول والحد من قدرتها على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في كلمة لوزير الزراعة خلال رئاسته الاجتماع الوزاري الثامن المشترك حول الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية لدول «تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي» المعروف بـ«الكوميسا»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الزراعة أشار إلى الإشادة الواسعة من الدول الإفريقية للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي في خدمة قضايا القارة، ودفع مختلف المشروعات الإفريقية الاستراتيجية وإطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية واعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة.

وعربيًا، وتحت عنوان: الانتهاكات الإسرائيلية تُنذر بانفجار الأوضاع بالأراضي المحتلة، قالت صحيفة الجمهورية، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، من أن الانتهاكات الإسرائيلية والقمع يتصاعد على نحو ينذر بانفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة، وأن هذا يحدث تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يبدو أنه تخلى عن مسئوليته في تحقيق رؤية الدولتين عبر التفاوض.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في كلمة أبوالغيط أمام المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، والذي انطلقت أعماله اليوم الخميس في برشلونة.

ونبه أبوالغيط- في كلمته- إلى أنه لا ينبغي أن تطغى الأزمات العالمية المستجدة على المشكلات والأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا يمكن تهميشها أو تجاهلها، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من نظام احتلال لا يمكن وصفه سوى بـ«التفرقة العنصرية».

وطالب الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا دول المتوسط بتكثيف العمل والجهود المشتركة لمواجهة التحديات الصعبة في المنطقة خاصة في ظل الوضع الدولي المضطرب الذي فرضته الحرب الأوكرانية.

وتحت عنوان: رئيس البرتغال يُشيد بالآثار المصرية، قالت صحيفة الأخبار: زار الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال المتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة مساء أمس الأول، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وأكدت الصحيفة أن رئيس البرتغال حرص على التقاط صورة تذكارية برفقة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ومانويلا فرانكو سفيرة البرتغال في مصر، لكل من منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.