الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالغربية

الحمى القلاعية
الحمى القلاعية
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قال الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الجمعة، بلغ 40 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة لعام 2022.

وأضاف "أنور" - في بيان له اليوم الجمعة- أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، وأن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

وأشار إلى أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

الأمراض الوبائية الاغنام والماعز استرداد حق الشعب الحملة القومية الثالثة الدكتور طارق رحمي الحمى القلاعية الحملة القومية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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