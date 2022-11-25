الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأوقاف» تبدأ توزيع 50 طنا من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام اليوم

صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي
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تبدأ وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، وحتى الخميس 1 ديسمبر، عملية توزيع 50 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام والأضاحى وهى الدفعة التاسعة عشر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها الوزارة.

وسيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون 200 طن لحوم، توزع على 200 ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

- المحافظات التي سيتم توزيع اللحوم بها 

ومن المقرر أن يتم توزيع اللحوم على المحافظات الآتية، "القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - الغربية - بني سويف - البحيرة - المنيا - أسيوط - الدقهلية - الفيوم - القليوبية - سوهاج - الشرقية - المنوفية - كفر الشيخ - قنا – الإسماعيلية - شمال سيناء - دمياط - السويس - البحر الأحمر - جنوب سيناء".

وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه 631 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

الأسر الأولى بالرعاية الأوقاف الأضاحي التضامن الاجتماعي إطعام الرئيس عبد الفتاح السيسي

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