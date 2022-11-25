ألمانى وإسبانى ومغربى بقائمة اللاعبين الأصغر سنا فى مونديال 2022
يشهد مونديال 2022 المقام حاليا في قطر مشاركة عدد كبير من اللاعبين الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ20 عاما من بينهم 5 لاعبين أعمارهم 18 سنة و9 لاعبين أعمارهم 19 عاما، وفيما يلي قائمة أصغر 20 لاعبا في مونديال 2022.
أصغر 20 لاعبا في مونديال 2020
1- الألماني يوسوفا موكوكو "18 سنة" من مواليد 20 نوفمبر 2004.
2- الإسباني جافي بابلو جافيرا "18 سنة" من مواليد 5 أغسطس 2004.
3- الكوستاريكي بينيت جويسون "18 سنة" من مواليد 14 يونيو 2004.
4- المغربي بلال الخنوس "18 سنة" من مواليد 10 مايو 2004.
5- الغاني عبدول فاتاو "18 سنة" من مواليد 8 مارس 2004.
6- البرتغالي أنطونيو سيلفا "19 سنة" من مواليد 30 أكتوبر 2003.
7- البلجيكي ديابست زينو كوين "19 سنة" من مواليد 24 أكتوبر 2003.
8- الإسباني بابلو اليخاندرو مارتينيز "19 سنة" من مواليد 18 أكتوبر 2003.
9- الإنجليزي بیلینجھام جود فيكتور "19 سنة" من مواليد 29 يونيو 2003.
10 - الكوستاريكي أجويليرا براندون "19 سنة" من مواليد 28 يونيو 2003.
11- الهولندي تشافي سيمونز "19 سنة" من مواليد 21 أبريل 2003.
12- الكاميروني سايمون نجباندويتنبو "19 سنة" من مواليد 12 أبريل 2003.
13- الألماني جمال موسيالا "19 سنة" من مواليد 26 فبراير 2003.
14- التونسي حنبعل المجبري من مواليد 21 يناير 2003.
15- الغاني داتلاند إبراهيم "20 سنة" من مواليد 20 ديسمبر 2002.
16- الأمريكي يونس موسى "20 سنة" من مواليد 29 نوفمبر 2002.
17- الأمريكي جيوفاني رينا "20 سنة" من مواليد 13 نوفمبر 2002.
18- الفرنسي إدوارد كاما فينجا "20 سنة" من مواليد 10 نوفمبر 2002.
19- الإسباني انسو فاتي "20 سنة" من مواليد 31 أكتوبر 2002.
20- البرتغالي جواو أنطونيو "20 سنة" من مواليد 30 أكتوبر 2002.