الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ألمانى وإسبانى ومغربى بقائمة اللاعبين الأصغر سنا فى مونديال 2022

الألماني موسوفا موكوكو
الألماني موسوفا موكوكو
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يشهد مونديال 2022 المقام حاليا في قطر مشاركة عدد كبير من اللاعبين الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ20 عاما من بينهم 5 لاعبين أعمارهم 18 سنة و9 لاعبين أعمارهم 19 عاما، وفيما يلي قائمة أصغر 20 لاعبا في مونديال 2022.

أصغر 20 لاعبا في مونديال 2020 

1- الألماني يوسوفا موكوكو "18 سنة" من مواليد 20 نوفمبر  2004.

2- الإسباني جافي بابلو جافيرا "18 سنة" من مواليد 5 أغسطس 2004.

3- الكوستاريكي بينيت جويسون "18 سنة" من مواليد 14 يونيو 2004.

4- المغربي بلال الخنوس "18 سنة" من مواليد 10 مايو 2004.

 5- الغاني عبدول فاتاو "18 سنة" من مواليد 8 مارس 2004.

المغربي بلال الخنوس

6- البرتغالي أنطونيو سيلفا  "19 سنة" من مواليد 30 أكتوبر 2003.

7- البلجيكي ديابست زينو كوين "19 سنة" من مواليد 24 أكتوبر 2003.

8- الإسباني بابلو اليخاندرو مارتينيز "19 سنة" من مواليد 18 أكتوبر 2003.

9- الإنجليزي بیلینجھام جود فيكتور "19 سنة" من مواليد 29 يونيو 2003.

10 - الكوستاريكي أجويليرا براندون "19 سنة" من مواليد 28 يونيو 2003.

11- الهولندي تشافي سيمونز "19 سنة" من مواليد 21 أبريل 2003.

12- الكاميروني سايمون نجباندويتنبو "19 سنة" من مواليد 12 أبريل 2003.

13- الألماني جمال موسيالا "19 سنة" من مواليد 26 فبراير 2003.

14- التونسي حنبعل المجبري من مواليد 21 يناير 2003.

البرتغالي أنطونيو سيلفا

15- الغاني داتلاند إبراهيم "20 سنة" من مواليد 20 ديسمبر 2002.

16- الأمريكي يونس موسى "20 سنة" من مواليد 29 نوفمبر 2002.

17- الأمريكي جيوفاني رينا "20 سنة" من مواليد 13 نوفمبر 2002.

18- الفرنسي إدوارد كاما فينجا "20 سنة" من مواليد 10 نوفمبر 2002.

19- الإسباني انسو فاتي "20 سنة" من مواليد 31 أكتوبر 2002.

20- البرتغالي جواو أنطونيو "20 سنة" من مواليد 30 أكتوبر 2002.

كأس العالم 2022 الألماني موسوفا موكوكو المغربي بلال الخنوس الإسباني جافي جافيرا الغاني عبدول أفتاى

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