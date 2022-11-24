الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن مواطن بالتجمع

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بسرقة بعض المشغولات الذهبية ومتعلقات شخصية وهاتف محمول، من داخل مسكن مواطن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

كانت قد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وبحوزتهما (شاكوش)، وذلك لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية – متعلقات شخصية – هاتف محمول) من داخل مسكن (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بأسلوب "كسر الكالون"، وذلك إطار مكافحة جرائم السرقات بالعاصمة.

كما أمكن ضبط عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهته أقر بشرائه من المتهمين وعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

وبمواجهة المتهمين بأقوال الأخير أيدها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات بكافة أشكالها وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية.

نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 أشخاص سرقة المشغولات الذهبية

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وائل لطفي

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