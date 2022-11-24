وزير السياحة السعودى: الكشف عن مجموعة مشاريع ضخمة قريبًا

قال وزير السياحة السعودي، اليوم الخميس، إنه سيتم الإعلان عن مجموعة مشاريع ضخمة في مجال السياحة قريبا، وفق قناة العربية السعودية.

وأضاف وزير السياحة السعودي: سنعمل على تحسين أداء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن المملكة أكبر دولة مستثمرة في قطاع السياحة خلال 10 سنوات.

وتابع أن المملكة العربية السعودية تعمل على تعزيز دور منظمة السياحة العالمية في القطاع.

قمة صينية عربية

قال قنصل بكين في دبي، إن المملكة العربية السعودية ستستضيف أول قمة صينية عربية على الإطلاق في أوائل ديسمبر، حيث تعمل المملكة على تعزيز العلاقات مع آسيا.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المملكة العربية السعودية في الشهر نفسه، وفقًا لوزير خارجية الرياض، لكن بيان القنصل لم يحدد ما إذا كانت الرحلة ستتزامن مع القمة، حسب "فرانس برس".

ونقلت الصحيفة عن "لي شوهانغ"، القنصل العام الصيني في دبي، قوله في بيان نُشر على موقع القنصلية على الإنترنت، إن "القمة الصينية العربية الأولى ستعقد في المملكة العربية السعودية في أوائل ديسمبر"، ولم تذكر موعدًا دقيقًا للمحادثات أو من سيحضر.

وجاء، في بيان القنصلية، أن "لي شوهانغ" أشار إلى أن العلاقات بين الصين والدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، دخلت مسار تنمية سريع"، ووصفت محادثات القمة بأنها "علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".

ارتفاع صادرات السعودية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، عن ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة خلال الربع الثالث 2022 بنسبة 13.1%.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الثالث 2022 400 مليار ريال، مقابل 274 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقداره 126 مليار ريال، بنسبة 46.1%.

وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثالث 2022 بلغت 321 مليار ريال، مقابل 204 مليارات ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بارتفاع مقداره 117 مليار ريال، بنسبة 57.3%.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الثالث 78 مليار ريال، مقابل 69 مليار ريال خلال الربع الثالث 2021، وذلك بانخفاض مقدارُه تسعة مليارات ريال، بنسبة 13.1%.