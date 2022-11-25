الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أمطار متقطعة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 25-11-2022

أمطار
أمطار
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تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة تغيرات جوية وتتعرض بعض المحافظات لأمطار بين خفيفة ومتوسطة حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية الذين نصحوا المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة خاصة خلال ساعات الليل، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة.

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حالة الطقس اليوم في مصر 
 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلًا ، موضحة في بيان لها أن الطقس سيكون  معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

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وأوضح بيان الهيئة أن يشهد اليوم الجمعة أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر .

 

درجات الحرارة المتوقعة 

  • القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.
  •  
  • الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة.
  •  
  • مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
  •  
  • سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.
  •  
  • قنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.
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  • أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

 

  • 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 23

 

  • بنها الصغرى 17 والعظمى 22

 

  • دمنهور الصغرى 16 والعظمى 23

 

  • كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 22

 

  • المنصورة الصغرى 17 والعظمى 23

 

  • دمياط الصغرى 17 والعظمى 24

 

  • بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24

 

  • الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 24

 

  • السويس الصغرى 16 والعظمى 25

 

  • الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 23

 

  • شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 23

 

  • طنطا الصغرى 16 والعظمى 22

 

  • شلاتين الصغرى 24 والعظمى 28

 

  • الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 22

 

  • العلمين الجديدة الصغرى 16 والعظمى 22

 

  • وادى النطرون الصغرى 17 والعظمى 23

 

  • مطروح الصغرى 13 والعظمى 23

 

  • السلوم الصغرى 13 والعظمى 24

 

  • سيوة الصغرى 09 والعظمى 22

 

  • فى العريش الصغرى 17 والعظمى 24

 

  • رفح الصغرى 17 والعظمى 24

 

  • الطور الصغرى 17 والعظمى 24

 

  • سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 20

 

  • رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 25

 

  • نخل الصغرى 09 العظمى 22

 

  • طابا الصغرى 15 والعظمى 24

 

  • نويبع الصغرى 14 والعظمى 25

 

  • حلايب الصغرى 21 والعظمى 25

 

  • شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 26

 

  • الغردقة الصغرى 20 والعظمى 27

 

  • مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 26

 

  • الفيوم الصغرى 17 والعظمى 23

 

  • بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 23

 

  • المنيا الصغرى 13 والعظمى 24

 

  • أسيوط الصغرى 13 والعظمى 23

 

  • سوهاج الصغرى 14 والعظمى 24

 

  • قنا الصغرى 17 والعظمى 25

 

  • الأقصر الصغرى 16 والعظمى 24

 

  • أسوان الصغرى 17 والعظمى 27

 

  • الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 26

 

  • أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 26

 

  • أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 27

 

  • رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 26
الطقس الأرصاد الجوية معتدل الحرارة امطار الملاحة البحرية

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