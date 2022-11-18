منذ أن هبت نسائم الخريف اللطيفة، بدأ المصريون في البحث عن موعد بداية فصل الشتاء 2022 - 2023، خاصة محبي فصل الشتاء الذين يجدون فيه فصلا مميزا عن باقي فصول العام، في ظل ارتفاع الحرارة والرطوبة خلال الأشهر الماضية.

موعد بداية فصل الشتاء في مصر 2022

تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال إلى حد كبير هذه الأيام، ثم يبدأ فصل الشتاء، وبحسب الحسابات الفلكية يبدأ فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر 2022.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإننا نعيش حاليا في فصل الخريف، ويبدأ فصل الشتاء 2022-2023 في 21 ديسمبر 2022 ويستمر حتى 3 أشهر متتالية، ويستمر فصل الشتاء حتى 20 مارس 2023، ثم بعد ذلك يبدأ فصل الربيع الذي يبدأ في 21 مارس 2022 م وهي الفترة التي تعتبر انتقالية بين الشتاء والصيف.

وفي تصريحات سابقة لجريدة الدستور، قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إننا عايشنا صيفا صعبا ومن المتوقع أن يأتي الشتاء هذه المرة قارسا، مثلما كان العام الماضي 2021، حيث كانت درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير واستمرت فترة كبيرة.

وأوضحت "شاكر" أن التوقعات المناخية للشتاء لهذا العام بعيدة وغير واضحة، حيث إن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الأجواء، وبدأنا نرى ظواهر غير معتاد عليها سواء في مصر أو في كل دول العالم.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية على مدار الأيام الماضية المواطنين بضرورة عدم تخفيف الملابس لأن درجات الحرارة تتجه نحو الانخفاض ومع بداية الشتاء ستصبح قاسية، منذرة بشتاء شديد البرودة، فيما قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة لها إن فصل الشتاء 2022 سيبدأ رسميا يوم 21 -12-2022، أي بعد أيام قليلة، ناصحة المواطنين بتوخي الحذر في الشتاء منعا لتكرار نزلات البرد.