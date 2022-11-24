الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب لعبة.. التصريح بدفن جثة سائق «توك توك» قتله زميله فى شبرا

ارشيفية
ارشيفية
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تجرى النيابة العامة بشمال القاهرة، تحقيقًا موسعًا في مقتل سائق “توك توك” علي يد زميله بمنطقة شبرا بسبب لعبة، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت مباحث شبرا بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين سائقي “توك توك” بسببها سقط أحدهما قتيلا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين  نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه قام فيها الأول بطعن الأخير عدة طعنات اسقطه قتيلا وفر هاربا.

النيابة تحقيقات مقتل سائق توك توك زميله شبرا دفن

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