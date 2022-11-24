بوتين يتابع خطابا مزيفا لشولتس تم إعداده باستخدام تقنية «التزييف العميق»

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانيات الذكاء الاصطناعي في بلاده من خلال متابعة خطاب مزيف للمستشار الألماني أولاف شولتس.

ونشرت وكالة أنباء "ريا" الروسية الحكومية، اليوم الخميس، مقطع فيديو قصيرا أظهر بوتين وهو يشاهد الظهور المزعوم للمستشار الألماني.

ومن خلال التقنية التي يطلق عليها اسم "التزييف العميق"، جعل المبرمجون الروس المستشار الألماني يتحدث في الفيديو بكلمات منتقدة لأمريكا مأخوذة من الجزء الثاني من فيلم الحركة الروسي المحبوب " الأخ 2"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال شولتس في الخطاب المزيف: "أردنا أن نتخلى عن الغاز الروسي. ولكي نقول هذا بكلمات روسية كلاسيكية: أردنا الأفضل لكن كان الأمر كما هو الحال دائما"، ويشار إلى أن هذا القول المأثور هو لرئيس الوزراء الروسي الأسبق فيكتور تشيرنوميردين (1938-2010).

وعلق بوتين على الفيديو المزيف لشولتس قائلا: "إنه يقول الأشياء الصحيحة"، مشيرا إلى أن الخطاب كان عميقا من حيث المحتوى وعميقا من حيث المعنى.

يذكر أن ألمانيا تحاول منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل تسعة شهور، التحلل من الاعتماد على الغاز الروسي.

وفي 28 سبتمبر، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس موقف بلاده فيما يخص "الاستفتاءات" في بعض المناطق المحتلة في أوكرانيا: "لن نقبل نتائج هذه الاستفتاءات الصورية ودعمنا لأوكرانيا سيستمر دون نقصان".

وقال: إن "ألمانيا تدعم أوكرانيا بأفضل ما في وسعها وفي الوقت نفسه تفعل كل ما في وسعها لمنع نشوب صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا".

وأضاف أن هذا يتماشى أيضا مع رغبة غالبية المواطنين الألمان.

ووصف شولتس قرار التعبئة الجزئية بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عمل يائس"، و"رد فعل يعبر عن الذعر لفشل القوات المسلحة الروسية في شرق أوكرانيا"، مشددا: "بوتين يرتكب الخطأ تلو الآخر".

وتابع المستشار الألماني ليشرح تصوره عن كيفية وضع حد للحرب: "يمكن للرئيس الروسي أن ينهي هذه الحرب على الفور بسحب قواته ثم الانخراط في محادثات مع كييف".

وفيما يخص تهديدات بوتين باستخدام السلاح النووي، حذر المستشار الألماني الرئيس الروسي من مغبة الإقدام على ذلك.