العراق والسعودية يتفقان على تسريع وتحويل مذكرات التفاهم لواقع عملى

أعلنت وزارة النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الخميس، عن أنه تم الاتفاق بين العراق والسعودية، على تسريع وتحويل مذكرات التفاهم لواقع عملي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط في العراق وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، وصل الى الرياض واجتمع مع نظيره السعودي عبدالعزيز بن سلمان بدعوة منه، مؤكدًا حرص الحكومة والوزارة على تطوير العلاقات الثنائية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، وخصوصاً قطاع النفط والطاقة والصناعات البتروكيماويات".

وأكد عبدالغني أن "الاجتماع شدد على حرص العراق والمملكة العربية السعودية على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبما يحقق المصالح المشتركة".

وأشار عبدالغني إلى "الاتفاق على تفعيل وتسريع وتحويل مذكرات التفاهم إلى واقع عملي على الأرض وتحدد لها توقيتات محددة للتنفيذ، ومنها مشروع استثمار الغاز في عكاس ومشروع نبراس للبتروكيماويات، والربط الكهربائي، فضلا عن مشاريع استثمار الغاز في الحقول الجنوبية والطاقة النظيفة وغيرها"، داعيًا الشركات السعودية الى الاستثمار في قطاع النفط والغاز، من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة"، لافتاً إلى أن العراق يسعى لتوفير البيئة الملائمة لعمل الشركات العربية والعالمية.

وحول التعاون والتنسيق مع السعودية، قال وزير النفط وفقاً للبيان، إن “العراق داعم لقرارات واتفاقات "أوبك" و"أوبك+" لأنها تهدف الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية".

من جانبه أكد وزير الطاقة السعودي وفقاً للبيان، أن "دعوة نائب رئيس الوزراء وزير النفط والوفد الوزاري إلى الرياض تأتي في إطار اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات مع الاشقاء في العراق والعمل على تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات عدة، داعياً إلى تشكيل اللجان المشتركة لحسم المشاريع التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، بقطاعات استثمار الغاز والربط الكهربائي ومشاريع البتروكيماويات".

وعبر وزير الطاقة السعودي عن استعداد المملكة للتعاون وإقامة المشاريع المشتركة في جميع القطاعات التي يحتاجها العراق، مشيداً بالإمكانيات البشرية والعقول والخبرات التي يمتلكها العراق فضلاً عن امكانياته الاقتصادية والثروات الطبيعية التي يمتلكها وقال، إنها قادرة على الانتقال بالبلد ليكون قوة اقتصادية مهمة في المنطقة وفي العالم".

وتابع البيان أن “زيارة الوفد الوزاري العراقي ستستغرق يوماً واحدا وستجري خلالها مباحثات مع وزارات الطاقة السعودية وشركة "أرامكو وسابك وأكوا باور وغيرها"، مشيراً إلى أن "الوفد يضم فضلا عن الوزير، وكيل الوزارة لشئون الطاقة ووكيل الوزارة لشئون التصفية والتوزيع حامد يونس، ومستشار الوزارة لشئون الطاقة، ومدير عام شركة غاز الجنوب، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ومدير عام دائرة العقود والتراخيص وعددًا من المسئولين في وزارة النفط".