تضرر مركبات ودمار كامل بسبب غزارة السيول.. ماذا يحدث فى جدة؟ (فيديو)

نتج عدد من الأضرار الهائلة بالمركبات في الشوارع والطرق الرئيسية بمحافظة جدة، نتيجة سقوط مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة "غرب السعودية" اليوم الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذي طال عددًا كبيرًا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددًا آخر في الأحياء السكنية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الأجهزة التنفيذية في المدينة استنفرت طاقتها للتعامل مع الحالات الطارئة، والفرق الميدانية تعمل على سرعة التخلص من المياه، للتصدي إلى تضرر عدد كبير من المركبات، بحسب قناة العربية.

فيما أوضحت التقارير السعودية، بأن حجم المياه كبير جدًا وصل إلى 60 مل، مضيفة أن "هناك رياحاً شديدة للغاية".

تحذيرات مبكرة

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، قد رفع درجة الإنذار بمحافظة جدة والشعيبة بمحافظة بحرة؛ إلى "تحذير" بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها حالياً.

كما أوضح أن مناطق التحذير تشمل كامل المحافظة، والأجزاء الساحلية.

وأشار إلى تعرض تلك المناطق لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، وتساقط البرد، مع جريان السيول، لافتًا إلى استمرار تلك الحالة حتى الثالثة من مساء اليوم "الخميس".

كما شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم أيضًا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما دفع الجهات المختصة لإغلاق عدد من الأنفاق، بجانب إغلاق طريق الحرمين من كوبري المنتزهات إلى كوبري الملك عبد الله بالاتجاهين.

فيما أعلنت إمارة المنطقة إغلاق طريق "مكة- جدة" السريع بشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للإمارة، لتجنب استخدام أنفاق الأمير ماجد مع فسلطين كاملاً، والملك عبد الله مع الملك فهد باتجاه الشمال، والجامعة في اتجاه الشمال، والملك عبد الله مع طريق المدينة باتجاه الغرب، والملك عبد الله مع المدينة غرباً.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني حثت جميع المواطنين والسكان على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية التي تشهدها المملكة.