الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الوادى الجديد

طلاب جامعة الوادي
طلاب جامعة الوادي الجديد
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بدأت جامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فى تلقى أوراق الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى "2022-2023 .

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي، إنه تم  تشكيل لجنة عليا، للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة الاستعداد للعملية الانتخابية، وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على المشاركة فيها.

وقال إنه سيتم تلقى طلبات الطعون فى 28 نوفمبر الجارى، تليها فحص الطعون فى 29 نوفمبر، على أن يتم  إعلان الكشوف النهائية فى 30 نوفمبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة إلى بدء الدعاية الانتخابية فى الأول من شهر ديسمبر القادم على أن تتوالى إجراءات العملية الانتخابية إلى أن تنتهى بإجراء انتخابات أمناء اللجان، ومساعديهم، وانتخاب رئيس الاتحاد والنائب على مستوى الجامعة فى 8 ديسمبر.
وحفز طنطاوى رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة فى خوض انتخابات الاتحادات الطلابية، مؤكدا أهمية تحقيق مفهوم الديمقراطية والحرية، والشفافية والنزاهة لخلق أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

ووجه الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والإدارة المركزية لرعاية الشباب باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وفقاً للائحة التنفيذية الخاصة بإجراء الانتخابات الطلابية بكليات الجامعة.

جامعة الوادي الجديد تلقى أوراق الترشيح لانتخابات الاتحادات الطلابية تشكيل لجنة عليا العملية الانتخابية تلقى طلبات الطعون

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وائل لطفي

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