الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: بروتوكول تعاون لتدريب الأطباء على مناظير الجهاز الهضمى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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‎وقعت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع مركز رؤية وشركة أسينو السويسرية الدوائية؛ لعقد البرنامج التدريبي الثاني للأطباء على مناظير الجهاز الهضمي.

حضر فعاليات توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التدريب، والدكتور مصطفى إبراهيم مؤسس مركز رؤية للتدريب على مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور أحمد سراج، مدير إحدي شركات الأدوية السويسرية، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي والمهني.

يهدف البروتوكول، الذي تم توقيعه في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي والمهني بالعباسية، إلى تدريب 300 طبيب في عشر محافظات على مناظير الجهاز الهضمي.

‎وفي كلمته، قال الدكتور إيهاب كمال، إن الهدف من بروتوكول التعاون مع القطاع الخاص في تدريب أطباء الجهاز الهضمي بوزارة الصحة للاستفادة من خبراتهم وتعزيز مهاراتهم؛ حتى تضاهي زملاءهم في مختلف القطاعات والكيانات الطبية الكبرى.

وأضاف مساعد وزير الصحة لشئون التدريب، أنه من المقرر تدريب 300 طبيب تخصص الجهاز الهضمي، في 10 محافظات مختلفة، على مدار 10 دورات تدريبية تبدأ في نوفمبر الجاري وتستمر لمدة عام.

‎وأشار كمال إلى أن اختيار الفئات الطبية المشاركة في التدريب يكون بناء على خبراتهم وتجاوزهم لمجموعة من الاختبارات العملية والشفوية، مشيرا أنها المرة الثانية التي يتم فيها عقد برنامج التدريب مع مركز رؤية وشركة أسينو، لما حققوه من نجاح في العام الماضي.

بدوره قال الدكتور أحمد سراج، المدير العام للشركة السويسرية، إن البروتوكول يعد تأكيدًا على التزامهم بتقديم الدعم المستمر لوزارة الصحة، من خلال بناء القدرات والتقدم التعليمي لشباب الأطباء، وتعزيز عملية التشخيص والعلاج من أجل نتائج صحية أفضل للمرضى المصريين.

يذكر أن أول مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان، وشركة أسينو ومركز رؤية، تم توقيعها في يوليو 2021، وتضمنت تدريب 300 طبيب في عشر محافظات.

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