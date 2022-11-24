الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطوير مركز شباب قرية الضهرية بالدقهلية ضمن «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة
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حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الدقهلية نجاحًا كبيرًا على جميع المستويات الأساسية التى تتحكم فى الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق العامة، مثل تطوير شبكات الصرف الصحى، وإنشاء محطات تنقية مياه الشرب، وتوصيل الغاز الطبيعى لجميع المنازل، وإحلال وتجديد شبكات الإنارة ورصف الطرق وترميم المدارس.

فى ذلك الإطار قال محمد المتولى، من سكان قرية الضهرية التابعة لمحافظة الدقهلية، إن المبادرة عملت على تطوير جميع الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين داخل القرية.

وأضاف: «قبل وصول المبادرة كانت القرية تفتقر لجميع الخدمات، ولا توجد داخلها وحدة صحية، وكان عدد كبير من الأسر يفتقر لمياه الشرب النظيفة، إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تهالك منظومة الصرف الصحى».

أجهزة رياضية جديدة لمركز الشباب

وواصل أن مركز الشباب داخل القرية كان لا يصلح لممارسة أى رياضة بداخله بسبب تهالك جميع الأجهزة والملاعب، لكن بعد دخول مبادرة «حياة كريمة» الأمر تغير تمامًا.

وأوضح أن المبادرة عملت على تطوير البنية التحتية للقرية من خلال تجديد مواسير الصرف الصحى وإنشاء محطات جديدة، كما عملت على إدخال المياه النظيفة لجميع منازل القرية، الأمر الذى جعل الأمراض تختفى.

كما أكد أن المبادرة طورت الوحدة الصحية داخل القرية وأدخلت أحدث الأجهزة الطبية، وطورت مركز الشباب وزودته بأحدث الأجهزة الرياضية، وأنشأت ملاعب متنوعة لممارسة مختلف الرياضات.

وأشار إلى أن جميع سكان قرية الضهرية تغيرت حياتهم إلى الأفضل بعد عمليات التطوير التى شهدتها القرية، حيث أصبح الأهالى يتمتعون بحياة صحية واجتماعية جيدة، وأصبح جميع الخدمات متوافرًا داخل القرية ولا يضطرون للتوجه إلى المدينة أو القرى المجاورة لإنهاء مصالحهم.

وأكد أن المبادرة تعمل على جميع المحاور التى وعدت بها، من خلال فرق عمل متنوعة، كل فى مجال اختصاصه، لإنجاز المشروعات فى أسرع وقت ممكن.

واختتم: «أشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بسكان القرى، حياتنا تغيرت ١٨٠ درجة، و(حياة كريمة) وهبت لنا الحياة التى نتمناها لأولادنا».

حياة كريمه الدقهلية المبادرة المنازل للمواطنين التحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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