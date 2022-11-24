الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة الفيوم (صور)

جامعة الفيوم: فتح
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
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بدأت اليوم الخميس، أولى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الفيوم للعام الجامعي 2022/2023، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع «طلاب من أجل مصر» خلال الفترة من ٢٠٢٢/١١/٢٤ وحتى ٢٠٢٢/١٢/٨، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكانت أولى مراحل الانتخابات الطلابية بالجامعة هي فتح باب الترشح للطلاب، وسحب الاستمارات بمختلف كليات الجامعة، في حين سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين يوم الأحد المقبل.

جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
جامعة الفيوم: فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية
IMG-20221124-WA0046
IMG-20221124-WA0046
IMG-20221124-WA0045
IMG-20221124-WA0045
جامعة الفيوم فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية

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