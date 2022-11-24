كرواتيا والنمسا وولاية بافاريا تدرس توسيع مركز الغاز الطبيعي المسال بـ«جزيرة كرك»

قال قادة كرواتيا والنمسا وولاية بفاريا الألمانية إنهم يفكرون في توسيع محطة الغاز الطبيعي المسال على جزيرة كرك والبنية التحتية المحيطة لأنابيب الغاز كمشروع مشترك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش قوله، إن هذا التطوير سيضيف طاقة إنتاجية قدرها 10 مليارات قدم مكعب سنويا إلى المحطة التي تعمل، حاليا، بطاقة قدرها 9ر2 مليار قدم مكعب.

وأضاف بلنكوفيتش خلال مؤتمر صحفي في مدينة أومسلاج الكرواتية، أن الأطراف الثلاثة تسعى إلى الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتحقيق التوسع، الذي ربما يشمل محطة إضافية عائمة أو محطة مجمعة.

وأشار إلى أن شركات الغاز الخاصة في المنطقة يمكنها حجز الطاقة الإنتاجية.

وشارك المستشار النمساوي كارل نيهامر، ورئيس الوزراء البافاري ماركوس زودر في الحدث.

وتخطط كرواتيا لتوسيع خط أنابيب الغاز، وقدرة محطة الغاز الطبيعي المسال.

24 مشروعا للغاز المسال

يشار إلى أنه منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسارعت أوروبا لزيادة سعة محطات الغاز المسال، في سبيل تقليل الاعتماد على إمدادات موسكو، وتعزيز أمن الطاقة في القارة العجوز.

ومنذ فبراير 2022، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي 24 مشروعًا للغاز المسال، بالإضافة إلى مشروع وحيد في المملكة المتحدة، بسعة إجمالية 152.4 مليار متر مكعب سنويًا، حسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة جلوبال إنرجي مونيتور.

وتبلغ التكلفة المتوقعة لمشروعات الغاز المسال في أوروبا -تتضمّن الإعلانات والمقترحات والتطورات- 5.986 مليار يورو (6.4 مليار دولار) على الأقل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز؛ فإن أي محاولة لتعويض النقص ستقابلها أزمة لدى دول أوروبا، التي تمتلك محطات الغاز الطبيعي المسال فيها قدرة محدودة على استيعاب الإمدادات الإضافية من الولايات المتحدة أو المنتجين الرئيسين الآخرين.