الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كرواتيا والنمسا وولاية بافاريا تدرس توسيع مركز الغاز الطبيعي المسال بـ«جزيرة كرك»

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
ads

قال قادة كرواتيا والنمسا وولاية بفاريا الألمانية إنهم يفكرون في توسيع محطة الغاز الطبيعي المسال على جزيرة كرك والبنية التحتية المحيطة لأنابيب الغاز كمشروع مشترك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلنكوفيتش قوله، إن هذا التطوير سيضيف طاقة إنتاجية قدرها 10 مليارات قدم مكعب سنويا إلى المحطة التي تعمل، حاليا، بطاقة قدرها 9ر2 مليار قدم مكعب.

وأضاف بلنكوفيتش خلال مؤتمر صحفي في مدينة أومسلاج الكرواتية، أن الأطراف الثلاثة تسعى إلى الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتحقيق التوسع، الذي ربما يشمل محطة إضافية عائمة أو محطة مجمعة.

وأشار إلى أن شركات الغاز الخاصة في المنطقة يمكنها حجز الطاقة الإنتاجية.

وشارك المستشار النمساوي كارل نيهامر، ورئيس الوزراء البافاري ماركوس زودر في الحدث.

وتخطط كرواتيا لتوسيع خط أنابيب الغاز، وقدرة محطة الغاز الطبيعي المسال.

 

24 مشروعا للغاز المسال

يشار إلى أنه منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسارعت أوروبا لزيادة سعة محطات الغاز المسال، في سبيل تقليل الاعتماد على إمدادات موسكو، وتعزيز أمن الطاقة في القارة العجوز.

ومنذ فبراير 2022، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي 24 مشروعًا للغاز المسال، بالإضافة إلى مشروع وحيد في المملكة المتحدة، بسعة إجمالية 152.4 مليار متر مكعب سنويًا، حسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة جلوبال إنرجي مونيتور.

وتبلغ التكلفة المتوقعة لمشروعات الغاز المسال في أوروبا -تتضمّن الإعلانات والمقترحات والتطورات- 5.986 مليار يورو (6.4 مليار دولار) على الأقل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز؛ فإن أي محاولة لتعويض النقص ستقابلها أزمة لدى دول أوروبا، التي تمتلك محطات الغاز الطبيعي المسال فيها قدرة محدودة على استيعاب الإمدادات الإضافية من الولايات المتحدة أو المنتجين الرئيسين الآخرين.

كرواتيا النمسا ولاية بافاريا توسيع مركز الغاز الطبيعي المسال جزيرة كرك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

رشحتها منصات عالمية.. مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية خلال 2023

فوج من أعضاء نادي الشمس في زيارة لمعالم بني سويف السياحية

«مقاولي التشييد والبناء»: نسعى للتوغل في إفريقيا.. وإعمار تنزانيا هدفنا الفترة المقبلة

«المؤتمر»: قرارات العفو الرئاسى تؤكد حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)