إصابة ربة منزل وطفلها صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بشبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة ربة منزل وابنها عام ونصف العام، بعدما صدمتهما سيارة نقل مسرعة أمام مستشفى شبين القناطر العام، وتم نقلهما للمستشفى، وألقى القبض على السائق والتحفظ على السيارة بمركز شرطة شبين القناطر، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام مستشفى شبين القناطر، ووجود مصابة وطفل، وتم إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت سيارة الإسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث.

وكشفت التحريات، عن إصابة ربة منزل، عمرها 25 عاما، ونجلها عام ونصف العام، صدمتهما سيارة نقل أثناء عبور المصابة ونجلها بالطريق أمام مستشفى شبين القناطر العام، صدمتهما السيارة أثناء قدومها مسرعة في منطقة مأهولة بالسكان.

وتم نقل المصابة ونجلها الطفل للمستشفى وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.